Ван И назвал причины недостаточной эффективности работы ООН
Ван И назвал причины недостаточной эффективности работы ООН - РИА Новости, 14.02.2026
Ван И назвал причины недостаточной эффективности работы ООН
Причина, по которой международная система недостаточно хорошо функционирует, заключается в том, что некоторые страны ставят себя выше других, заявил в субботу... РИА Новости, 14.02.2026
Ван И назвал причины недостаточной эффективности работы ООН
Ван И: страны, которые ставят себя выше других, вредят международной системе