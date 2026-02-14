Рейтинг@Mail.ru
Ван И назвал причины недостаточной эффективности работы ООН - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/kitay-2074371767.html
Ван И назвал причины недостаточной эффективности работы ООН
Ван И назвал причины недостаточной эффективности работы ООН - РИА Новости, 14.02.2026
Ван И назвал причины недостаточной эффективности работы ООН
Причина, по которой международная система недостаточно хорошо функционирует, заключается в том, что некоторые страны ставят себя выше других, заявил в субботу... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:54:00+03:00
2026-02-14T12:54:00+03:00
в мире
китай
ван и (политик)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074366493_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0d39c4cbdceaca2fa1f92967fd4c91b.jpg
https://ria.ru/20260214/krizis-2074330969.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074366493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b57acdb2a3b2f441c81116c1e137781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ван и (политик), оон
В мире, Китай, Ван И (политик), ООН
Ван И назвал причины недостаточной эффективности работы ООН

Ван И: страны, которые ставят себя выше других, вредят международной системе

© REUTERS / Liesa JohannssenМинистр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Причина, по которой международная система недостаточно хорошо функционирует, заключается в том, что некоторые страны ставят себя выше других, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Ключ к успеху в реформировании и совершенствовании глобального управления лежит в сотрудничестве и взаимодействии всех стран", - заявил Ван И.
По его мнению, "причина, по которой международная система функционирует недостаточно эффективно, кроется не в самой ООН, а в стремлении некоторых стран преувеличивать разногласия и противоречия, ставить себя выше всех остальных, разжигать конфронтацию и даже возрождать менталитет холодной войны".
Ван И - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Глава МИД КНР обсудил украинский кризис с европейскими коллегами
Вчера, 05:01
 
В миреКитайВан И (политик)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала