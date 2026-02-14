https://ria.ru/20260214/kitay-2074366197.html
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И
Европа не должна смотреть на ситуацию с украинским конфликтом со стороны, Европа не должна быть "в меню", а должна быть за столом, заявил в субботу министр... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:07:00+03:00
2026-02-14T12:07:00+03:00
2026-02-14T12:57:00+03:00
в мире
европа
китай
ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260214/kitaj-2074372185.html
https://ria.ru/20260214/knr-2074365370.html
европа
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, китай, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, Китай, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И
Ван И: Европа не должна смотреть на ситуацию с украинским конфликтом со стороны
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Европа не должна смотреть на ситуацию с украинским конфликтом со стороны, Европа не должна быть "в меню", а должна быть за столом, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Европа не должна наблюдать со стороны", - заявил Ван И
, отвечая на вопрос об урегулировании украинского кризиса.
Министр напомнил, что год назад в Мюнхене США изучали возможности взаимодействия с Россией, а Европа, как казалось, стояла в стороне. Ван И указал, что еще тогда он говорил о том, что, поскольку конфликт происходит именно в Европе, у нее есть право участвовать в переговорах в установленный срок.
"Европа не должна быть в меню, она должна быть за столом", - добавил он.