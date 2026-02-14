Рейтинг@Mail.ru
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 14.02.2026 (обновлено: 12:57 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/kitay-2074366197.html
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И
Европа не должна смотреть на ситуацию с украинским конфликтом со стороны, Европа не должна быть "в меню", а должна быть за столом, заявил в субботу министр... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:07:00+03:00
2026-02-14T12:57:00+03:00
в мире
европа
китай
ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260214/kitaj-2074372185.html
https://ria.ru/20260214/knr-2074365370.html
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, китай, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, Китай, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И

Ван И: Европа не должна смотреть на ситуацию с украинским конфликтом со стороны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Европа не должна смотреть на ситуацию с украинским конфликтом со стороны, Европа не должна быть "в меню", а должна быть за столом, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Европа не должна наблюдать со стороны", - заявил Ван И, отвечая на вопрос об урегулировании украинского кризиса.
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Некоторые силы в США делают все для подавления развития Китая, заявил Ван И
Вчера, 12:56
Министр напомнил, что год назад в Мюнхене США изучали возможности взаимодействия с Россией, а Европа, как казалось, стояла в стороне. Ван И указал, что еще тогда он говорил о том, что, поскольку конфликт происходит именно в Европе, у нее есть право участвовать в переговорах в установленный срок.
"Европа не должна быть в меню, она должна быть за столом", - добавил он.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Китай продвигает мирные переговоры по Украине, заявил Ван И
Вчера, 12:02
 
В миреЕвропаКитайВан И (политик)Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала