Некоторые силы в США делают все для подавления развития Китая, заявил Ван И
В США есть силы, которые делаю все возможное для того, чтоб подавить развитие Китая, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 14.02.2026
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. В США есть силы, которые делаю все возможное для того, чтоб подавить развитие Китая, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Некоторые люди (в США
- ред.) до сих пор пытаются всеми возможными способами подавить и сдержать Китай
, они делают все, чтобы совершать нападки и очернять Китай", - сказал Ван И
, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Дипломат отметил, что у китайско-американских отношений есть два пути развития. Первый сценарий заключается в рациональной и прагматичной политике США в отношении Китая, когда обе стороны работают в одном направлении, сотрудничая. По словам Ван И, этот путь является наилучшим вариантом для обеих сторон и всего мира.
Второй сценарий, отметил Ван И, заключается в стремлении к разрыву связей с Китаем и разрыву цепочек поставок, а также противостоянии Китаю по всем вопросам.
"Китай хочет видеть первый сценарий", - сказал дипломат.