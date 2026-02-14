Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

© REUTERS / Liesa Johannssen Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Некоторые силы в США делают все для подавления развития Китая, заявил Ван И

ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. В США есть силы, которые делаю все возможное для того, чтоб подавить развитие Китая, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Некоторые люди (в США - ред.) до сих пор пытаются всеми возможными способами подавить и сдержать Китай , они делают все, чтобы совершать нападки и очернять Китай", - сказал Ван И , выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат отметил, что у китайско-американских отношений есть два пути развития. Первый сценарий заключается в рациональной и прагматичной политике США в отношении Китая, когда обе стороны работают в одном направлении, сотрудничая. По словам Ван И, этот путь является наилучшим вариантом для обеих сторон и всего мира.

Второй сценарий, отметил Ван И, заключается в стремлении к разрыву связей с Китаем и разрыву цепочек поставок, а также противостоянии Китаю по всем вопросам.