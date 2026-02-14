Рейтинг@Mail.ru
Некоторые силы в США делают все для подавления развития Китая, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
12:56 14.02.2026
Некоторые силы в США делают все для подавления развития Китая, заявил Ван И
Некоторые силы в США делают все для подавления развития Китая, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
Некоторые силы в США делают все для подавления развития Китая, заявил Ван И
В США есть силы, которые делаю все возможное для того, чтоб подавить развитие Китая, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
китай
сша
ван и (политик)
https://ria.ru/20260214/kitay-2074366197.html
https://ria.ru/20260214/usa-2074361386.html
китай
сша
в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Некоторые силы в США делают все для подавления развития Китая, заявил Ван И

Ван И: некоторые силы в США делают все, чтобы подавить развитие Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. В США есть силы, которые делаю все возможное для того, чтоб подавить развитие Китая, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Некоторые люди (в США - ред.) до сих пор пытаются всеми возможными способами подавить и сдержать Китай, они делают все, чтобы совершать нападки и очернять Китай", - сказал Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И
Вчера, 12:07
Европа не должна смотреть на украинский конфликт со стороны, заявил Ван И
Вчера, 12:07
Дипломат отметил, что у китайско-американских отношений есть два пути развития. Первый сценарий заключается в рациональной и прагматичной политике США в отношении Китая, когда обе стороны работают в одном направлении, сотрудничая. По словам Ван И, этот путь является наилучшим вариантом для обеих сторон и всего мира.
Второй сценарий, отметил Ван И, заключается в стремлении к разрыву связей с Китаем и разрыву цепочек поставок, а также противостоянии Китаю по всем вопросам.
"Китай хочет видеть первый сценарий", - сказал дипломат.
Рубио рассказал о подходе США к отношениям с Китаем
Вчера, 11:35
Рубио рассказал о подходе США к отношениям с Китаем
Вчера, 11:35
 
