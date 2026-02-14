Рейтинг@Mail.ru
Попытка США отколоть Тайвань от Китая приведет к конфликту, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/kitaj-2074370103.html
Попытка США отколоть Тайвань от Китая приведет к конфликту, заявил Ван И
Попытка США отколоть Тайвань от Китая приведет к конфликту, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
Попытка США отколоть Тайвань от Китая приведет к конфликту, заявил Ван И
Попытка США отколоть Тайвань от Китая станет пересечением красной линии в китайско-американских отношениях и с большой вероятностью приведет к конфликту, заявил РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:41:00+03:00
2026-02-14T12:41:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
ван и (политик)
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260211/tayvan-2073659864.html
https://ria.ru/20260213/tajvan-2074205876.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, ван и (политик), народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, США, Ван И (политик), Народно-освободительная армия Китая
Попытка США отколоть Тайвань от Китая приведет к конфликту, заявил Ван И

Ван И: попытка США отколоть Тайвань от Китая станет пересечением красной линии

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Попытка США отколоть Тайвань от Китая станет пересечением красной линии в китайско-американских отношениях и с большой вероятностью приведет к конфликту, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Попытка отколоть Тайвань от Китая и пересечь красную линию с большой вероятностью приведет к конфликту между Китаем и США", - сказал Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Флаг Китая в Шанхае - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Китае предупредили о последствиях в случае провокаций Тайваня
11 февраля, 14:49
Дипломат добавил, что Китай хорошо готов к ответу на любые риски.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе.
В последнее время военная активность в Тайваньском проливе возросла. Китай регулярно проводит военные учения для повышения боеготовности подразделений НОАК. В конце декабря 2025 года, в частности, прошли масштабные учения "Миссия справедливости-2025" с боевыми стрельбами вокруг острова, имитируя его блокаду. Во время учений были задействованы сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования армии Китая. В свою очередь администрация острова во главе с Лай Циндэ планирует нарастить оборонный бюджет до 5% ВВП к 2030 году.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Оппозиция Тайваня проверит торговое соглашение с США по пошлинам
13 февраля, 15:55
 
В миреКитайТайваньСШАВан И (политик)Народно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала