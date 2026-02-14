Попытка США отколоть Тайвань от Китая приведет к конфликту, заявил Ван И

ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Попытка США отколоть Тайвань от Китая станет пересечением красной линии в китайско-американских отношениях и с большой вероятностью приведет к конфликту, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
В Китае предупредили о последствиях в случае провокаций Тайваня
11 февраля, 14:49
Дипломат добавил, что Китай хорошо готов к ответу на любые риски.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе.
В последнее время военная активность в Тайваньском проливе возросла. Китай регулярно проводит военные учения для повышения боеготовности подразделений НОАК. В конце декабря 2025 года, в частности, прошли масштабные учения "Миссия справедливости-2025" с боевыми стрельбами вокруг острова, имитируя его блокаду. Во время учений были задействованы сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования армии Китая. В свою очередь администрация острова во главе с Лай Циндэ планирует нарастить оборонный бюджет до 5% ВВП к 2030 году.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.
Оппозиция Тайваня проверит торговое соглашение с США по пошлинам
13 февраля, 15:55