В Китае поддержали решение Европы начать говорить с Россией по Украине
В Китае поддержали решение Европы начать говорить с Россией по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
В Китае поддержали решение Европы начать говорить с Россией по Украине
Китай поддерживает то, что Европа начала говорить с РФ по вопросу Украины, но ЕС нужно представить свои идеи и планы решения кризиса, заявил в субботу министр... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:16:00+03:00
2026-02-14T12:16:00+03:00
2026-02-14T13:18:00+03:00
в мире
европа
китай
россия
ван и (политик)
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, Китай, Россия, Ван И (политик), Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
В Китае поддержали решение Европы начать говорить с Россией по Украине
Ван И: Китай поддерживает то, что Европа начала говорить с Россией по Украине