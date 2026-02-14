Рейтинг@Mail.ru
В Китае поддержали решение Европы начать говорить с Россией по Украине
12:16 14.02.2026 (обновлено: 13:18 14.02.2026)
В Китае поддержали решение Европы начать говорить с Россией по Украине
В Китае поддержали решение Европы начать говорить с Россией по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
В Китае поддержали решение Европы начать говорить с Россией по Украине
Китай поддерживает то, что Европа начала говорить с РФ по вопросу Украины, но ЕС нужно представить свои идеи и планы решения кризиса, заявил в субботу министр... РИА Новости, 14.02.2026
В Китае поддержали решение Европы начать говорить с Россией по Украине

Ван И: Китай поддерживает то, что Европа начала говорить с Россией по Украине

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китай поддерживает то, что Европа начала говорить с РФ по вопросу Украины, но ЕС нужно представить свои идеи и планы решения кризиса, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И.
"Сейчас мы видим, что Европа набралась смелости и начала говорить с Россией. Это хорошо, и мы это поддерживаем, но мы также считаем, что диалог не должен вестись ради самого диалога", - сказал Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что Европе следует представить свои идеи и планы по урегулированию.
Министр также указал на необходимость в этом процессе способствовать созданию более сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности для Европы, тем самым устранив коренные причины кризиса и предотвратив его повторение, а также добиться устойчивого и прочного мира.
"Китай по-своему будет оказывать полную поддержку мирному процессу", - подчеркнул Ван И.
