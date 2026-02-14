https://ria.ru/20260214/kirgiziya-2074337803.html
Россия примет высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии, сообщил посол
БИШКЕК, 14 фев – РИА Новости. Россия постарается обеспечить максимально высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии в рамках председательства Бишкека, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.
"Календарь председательства Киргизии
в Организации очень насыщенный, в чем мы все сможем убедиться уже в ближайшие месяцы. Киргизские партнеры готовятся принять несколько десятков мероприятий по всем этим направлениям ШОС
, многие из которых пройдут на министерском уровне. Российская сторона традиционно постарается обеспечить максимально высокое участие", - сказал дипломат.
Вакунов напомнил, что Россия
и Киргизия стояли у истоков создания в 2001 году Шанхайской организации сотрудничества, которой предшествовала образованная еще в 1996 году "Шанхайская пятерка".
"С тех пор российская сторона последовательно поддерживала активность на всех "шосовских" треках. Таких как безопасность, развитие транспортной, энергетической и торговой инфраструктуры, промышленность, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, наращивание культурных связей и гуманитарных обменов, расширение контактов по линии молодежи, СМИ, научных и образовательных учреждений и так далее", - уточнил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.