Россия примет высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии, сообщил посол

БИШКЕК, 14 фев – РИА Новости. Россия постарается обеспечить максимально высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии в рамках председательства Бишкека, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.

"С тех пор российская сторона последовательно поддерживала активность на всех "шосовских" треках. Таких как безопасность, развитие транспортной, энергетической и торговой инфраструктуры, промышленность, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, наращивание культурных связей и гуманитарных обменов, расширение контактов по линии молодежи, СМИ, научных и образовательных учреждений и так далее", - уточнил посол.