Рейтинг@Mail.ru
Россия примет высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии, сообщил посол - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/kirgiziya-2074337803.html
Россия примет высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии, сообщил посол
Россия примет высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии, сообщил посол - РИА Новости, 14.02.2026
Россия примет высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии, сообщил посол
Россия постарается обеспечить максимально высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии в рамках председательства Бишкека, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T08:25:00+03:00
2026-02-14T08:25:00+03:00
россия
киргизия
бишкек
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260211/reshenie-2073565045.html
https://ria.ru/20260202/gensek-2071764286.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, бишкек, шос
Россия, Киргизия, Бишкек, ШОС
Россия примет высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии, сообщил посол

Вакунов: Россия обеспечит высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 14 фев – РИА Новости. Россия постарается обеспечить максимально высокое участие в мероприятиях ШОС в Киргизии в рамках председательства Бишкека, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.
"Календарь председательства Киргизии в Организации очень насыщенный, в чем мы все сможем убедиться уже в ближайшие месяцы. Киргизские партнеры готовятся принять несколько десятков мероприятий по всем этим направлениям ШОС, многие из которых пройдут на министерском уровне. Российская сторона традиционно постарается обеспечить максимально высокое участие", - сказал дипломат.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о консенсусе в БРИКС и ШОС
11 февраля, 07:35
Вакунов напомнил, что Россия и Киргизия стояли у истоков создания в 2001 году Шанхайской организации сотрудничества, которой предшествовала образованная еще в 1996 году "Шанхайская пятерка".
"С тех пор российская сторона последовательно поддерживала активность на всех "шосовских" треках. Таких как безопасность, развитие транспортной, энергетической и торговой инфраструктуры, промышленность, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, наращивание культурных связей и гуманитарных обменов, расширение контактов по линии молодежи, СМИ, научных и образовательных учреждений и так далее", - уточнил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Учения ШОС служат площадкой для отработки взаимодействия, заявил генсек
2 февраля, 17:20
 
РоссияКиргизияБишкекШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала