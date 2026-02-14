В Киеве неизвестные в камуфляже ворвались в Свято-Иоанновский храм УПЦ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Неизвестные в камуфляже ворвались на территорию Свято-Иоанновского храма канонической украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве и начали захват церковного комплекса, прихожане считают их рейдерами раскольнической ПЦУ, сообщил украинский Telegram-канал "Первый Козацкий".
"Прямо сейчас происходит рейдерский захват Свято-Иоанновского храма УПЦ в Киеве в местности Быковня. По информации наших источников, на территорию святыни ворвалась группа неизвестных в камуфляже и заблокировала церковь … Рейдеры ПЦУ (раскольнической православной церкви Украины – ред.) срезали петли на двери и начали захватывать помещение церковного комплекса", - говорится в сообщении Telegram-канала, со ссылкой на видео.
Сообщается, что 13 февраля в храм пришла группа активистов и клириков ПЦУ, которые принесли сфальсифицированные документы собственности на святыню и предлагали верующим самим отдать ключи. Отмечается, что священник храма попросил активистов дать верующим УПЦ возможность отслужить панихиду по погибшему сыну прихожанки храма. Рейдеры якобы согласились, но уже на следующий день приехали на машинах и стали производить захват церковного комплекса.
По информации источников Telegram-канала, рейдеры ПЦУ решили ускориться из-за начала юридической работы по защите церкви.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.