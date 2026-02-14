https://ria.ru/20260214/khmao-2074437482.html
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега - РИА Новости, 14.02.2026
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега
Состояние ребенка, госпитализированного после схода снега на группу детей с крытого хоккейного корта в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, стабильное, РИА Новости, 14.02.2026
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега
Паськов: состояние ребенка, пострадавшего при сходе снега в ХМАО, стабильное