В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Состояние ребенка, госпитализированного после схода снега на группу детей с крытого хоккейного корта в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, стабильное, сообщил глава регионального депздрава Роман Паськов.