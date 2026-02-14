Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 14.02.2026 (обновлено: 21:48 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/khmao-2074437482.html
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега - РИА Новости, 14.02.2026
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега
Состояние ребенка, госпитализированного после схода снега на группу детей с крытого хоккейного корта в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, стабильное, РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:40:00+03:00
2026-02-14T21:48:00+03:00
происшествия
лянтор
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001750692_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_4ed0abf3432d020300aea42fe13fb82e.jpg
https://ria.ru/20260214/delo-2074424769.html
лянтор
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001750692_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae3113bba04632dc224cd6012cd60a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лянтор, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лянтор, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега

Паськов: состояние ребенка, пострадавшего при сходе снега в ХМАО, стабильное

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Состояние ребенка, госпитализированного после схода снега на группу детей с крытого хоккейного корта в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, стабильное, сообщил глава регионального депздрава Роман Паськов.
В субботу региональное управление СК РФ информировало, что в результате схода снега на группу детей с крытого хоккейного корта в Лянторе в Сургутском районе один подросток погиб, второй госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о халатности. По словам главы муниципалитета Андрея Трубецкого, ещё трое детей, участников происшествия, без травм доставлены домой.
"По ситуации в Лянторе сообщаю, ребёнок доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Лянторскую городскую больницу, ему проведены необходимые лечебно-диагностические процедуры. Состояние оценивается как стабильное", - написал Паськов в своём Telegram-канале.
Медицинская помощь оказывается в полном объёме, отметил он.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши
Вчера, 19:47
 
ПроисшествияЛянторХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала