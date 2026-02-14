В ХМАО трое детей избежали травм при сходе снега с кровли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Ещё трое детей стали участниками происшествия на корте в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, где с кровли сошел снег, они не получили травм и были доставлены домой, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
В субботу региональное управление СК РФ сообщало, что в результате схода снега с крытого хоккейного корта в Лянторе в Сургутском районе один ребенок пострадал, один погиб. Возбуждено уголовное дело о халатности.
"В результате несчастного случая погиб ребенок. Еще один пострадал. Еще трое детей – участников происшествия – без травм и повреждений доставлены домой", - написал Трубецкой в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшим детям и членам их семей будет оказана срочная психологическая помощь.
В пресс-службе добавили, что по факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)".
