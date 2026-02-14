Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО трое детей избежали травм при сходе снега с кровли
21:12 14.02.2026
В ХМАО трое детей избежали травм при сходе снега с кровли
В ХМАО трое детей избежали травм при сходе снега с кровли
Ещё трое детей стали участниками происшествия на корте в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, где с кровли сошел снег, они не получили травм
происшествия
россия
лянтор
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
россия
лянтор
ханты-мансийский автономный округ
происшествия, россия, лянтор, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Лянтор, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
В ХМАО трое детей избежали травм при сходе снега с кровли

В ХМАО трое детей избежали травм при сходе снега с кровли на корте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Ещё трое детей стали участниками происшествия на корте в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, где с кровли сошел снег, они не получили травм и были доставлены домой, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
В субботу региональное управление СК РФ сообщало, что в результате схода снега с крытого хоккейного корта в Лянторе в Сургутском районе один ребенок пострадал, один погиб. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок
13 февраля, 20:36
"В результате несчастного случая погиб ребенок. Еще один пострадал. Еще трое детей – участников происшествия – без травм и повреждений доставлены домой", - написал Трубецкой в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшим детям и членам их семей будет оказана срочная психологическая помощь.
В пресс-службе добавили, что по факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)".
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Новой Москве мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома
13 февраля, 19:39
 
ПроисшествияРоссияЛянторХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
