Названы регионы России с самым дешевым кефиром
Дешевле всего кефир в январе 2026 года стоил в Вологодской области - чуть меньше 90 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 14.02.2026
РИА Новости: дешевле всего кефир в январе 2026 года стоил в Вологодской области