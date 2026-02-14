Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы России с самым дешевым кефиром - РИА Новости, 14.02.2026
16:05 14.02.2026 (обновлено: 16:07 14.02.2026)
Названы регионы России с самым дешевым кефиром
Дешевле всего кефир в январе 2026 года стоил в Вологодской области - чуть меньше 90 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дешевле всего кефир в январе 2026 года стоил в Вологодской области - чуть меньше 90 рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость кефира на ежемесячной и еженедельной основе. Средняя цена по России в январе составила 113 рублей за килограмм.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Росстат сообщил уровень инфляции в январе
13 февраля, 19:37
Наиболее низкая средняя стоимость кефира в начале года была в Вологодской области - 89 рублей, немного дороже он обходился в Удмуртии (90 рублей) и Кировской области (92 рубля).
Ниже 100 рублей кефир также был в Рязанской, Псковской, Калининградской, Омской, Белгородской и Ярославской областях, а также в Мордовии и Адыгее.
Самый дорогой кефир при этом на Камчатке (334 рубля), Чукотке (329 рублей) и в Магаданской области (240 рублей).
Девушка считает прибыль на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Росстат рассказал, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году
6 февраля, 19:11
 
