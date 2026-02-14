Рейтинг@Mail.ru
Армянская апостольская церковь назвала дело против католикоса незаконным - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 14.02.2026 (обновлено: 21:09 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/katolikos-2074432007.html
Армянская апостольская церковь назвала дело против католикоса незаконным
Армянская апостольская церковь назвала дело против католикоса незаконным - РИА Новости, 14.02.2026
Армянская апостольская церковь назвала дело против католикоса незаконным
Армянская апостольская церковь назвала незаконным и политически мотивированным уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II, а также запрет на... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:35:00+03:00
2026-02-14T21:09:00+03:00
в мире
армения
гарегин ii
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148187/87/1481878742_0:239:3130:1999_1920x0_80_0_0_2adceb8c62e3dd7b1d18956bc59f0534.jpg
https://ria.ru/20260131/armeniya-2071479907.html
https://ria.ru/20260130/armenija-2071104127.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148187/87/1481878742_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_0e3e33874c0c426815f9cb9488139636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, гарегин ii, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Гарегин II, Армянская апостольская церковь
Армянская апостольская церковь назвала дело против католикоса незаконным

ААЦ назвала дело против Гарегина II незаконным и политически мотивированным

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. Армянская апостольская церковь назвала незаконным и политически мотивированным уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II, а также запрет на его выезд из страны.
Ранее следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна (в миру - Арман Сароян), поддержавшего власти республики в конфликте с ААЦ. Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта". Позднее адвокат Ара Зограбян сообщил, что прокуратура запретила католикосу выезд из Армении.
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
ААЦ обвинила власти Армении в нарушении прав человека
31 января, 22:00
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный центр ААЦ - ред) решительно осуждает и выражает глубокое возмущение в связи с инициированием прокуратурой Армении уголовного преследования в отношении Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина II и фактом запрета на выезд Его Святейшества из Армении. Эти действия в отношении Патриарха Всех Армян являются необоснованными и незаконными и носят подчеркнуто политический характер", - говорится в заявлении ААЦ.
ААЦ назвала подход властей страны антиконституционным и противоправным и заявила, что вмешательством во внутреннюю жизнь церкви они препятствуют пастырской деятельности католикоса.
"Всё это также является неуважением к миллионам верующих и к многовековой структуре, которая была и остается незыблемым столпом армянской государственности. Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает незамедлительно пересмотреть незаконные решения, принятые в отношении армянского Патриарха, шести епископов - членов Верховного Духовного Совета и секретаря, вносящие раскол в наше общество, подрывающие авторитет и престиж родного государства", - говорится в заявлении.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Адвокат Гарегина II прокомментировал возбужденное против католикоса дело
30 января, 00:32
 
В миреАрменияГарегин IIАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала