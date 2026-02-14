Армянская апостольская церковь назвала дело против католикоса незаконным

ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. Армянская апостольская церковь назвала незаконным и политически мотивированным уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II, а также запрет на его выезд из страны.
Ранее следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна (в миру - Арман Сароян), поддержавшего власти республики в конфликте с ААЦ. Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта". Позднее адвокат Ара Зограбян сообщил, что прокуратура запретила католикосу выезд из Армении.
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный центр ААЦ - ред) решительно осуждает и выражает глубокое возмущение в связи с инициированием прокуратурой Армении уголовного преследования в отношении Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина II и фактом запрета на выезд Его Святейшества из Армении. Эти действия в отношении Патриарха Всех Армян являются необоснованными и незаконными и носят подчеркнуто политический характер", - говорится в заявлении ААЦ.
ААЦ назвала подход властей страны антиконституционным и противоправным и заявила, что вмешательством во внутреннюю жизнь церкви они препятствуют пастырской деятельности католикоса.
"Всё это также является неуважением к миллионам верующих и к многовековой структуре, которая была и остается незыблемым столпом армянской государственности. Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает незамедлительно пересмотреть незаконные решения, принятые в отношении армянского Патриарха, шести епископов - членов Верховного Духовного Совета и секретаря, вносящие раскол в наше общество, подрывающие авторитет и престиж родного государства", - говорится в заявлении.