Поиски пропавшей в Карелии послушницы из Екатеринбурга пока безрезультатны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Поиски пропавшей 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженки Екатеринбурга, которая приехала в монастырь на послушание, пока безрезультатны, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам , 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД, в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. По состоянию на четверг практически весь остров Валаам был обследован в поисках пропавшей.

"К сожалению, пока ситуация не изменилась", – сказала представитель отряда "Лиза Алерт", отвечая на вопрос, не найдена ли женщина.