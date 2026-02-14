Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 14.02.2026 (обновлено: 11:06 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/kareliya-2074354568.html
Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы
Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы - РИА Новости, 14.02.2026
Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы
Волонтеры считают маловероятным, что пропавшая 2 февраля в поселке Валаам в Карелии послушница из Екатеринбурга могла самостоятельно покинуть остров, где... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:34:00+03:00
2026-02-14T11:06:00+03:00
валаам
екатеринбург
республика карелия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_f0086c4cda7ee717bdb325dec1810c4d.jpg
https://ria.ru/20260212/karelija-2073866128.html
https://ria.ru/20260209/karelija-2073147454.html
валаам
екатеринбург
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_130:0:909:584_1920x0_80_0_0_a2457340669d0041c89bcf18b75bf9b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валаам, екатеринбург, республика карелия, происшествия
Валаам, Екатеринбург, Республика Карелия, Происшествия
Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы

"Лиза Алерт": пропавшая в Карелии послушница вряд ли могла сама покинуть Валаам

© Фото : ЛизаАлертНаталья Простакова
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : ЛизаАлерт
Наталья Простакова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Волонтеры считают маловероятным, что пропавшая 2 февраля в поселке Валаам в Карелии послушница из Екатеринбурга могла самостоятельно покинуть остров, где находится монастырь, сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД, в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. По состоянию на четверг практически весь остров Валаам был обследован в поисках пропавшей.
Валаам - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Карелии обследовали остров Валаам в поисках пропавшей послушницы
12 февраля, 11:44
"Это очень маловероятно. Нужно пройти 40 километров пешком по льду", – сказала представитель отряда "Лиза Алерт", отвечая на вопрос, могла ли женщина сама покинуть Валаам.
Ранее сообщалось, что насельники Валаамского монастыря и жители острова Валаам активно помогают правоохранителям и добровольцам в поисках Простаковой.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме
9 февраля, 11:26
 
ВалаамЕкатеринбургРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала