Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Волонтеры считают маловероятным, что пропавшая 2 февраля в поселке Валаам в Карелии послушница из Екатеринбурга могла самостоятельно покинуть остров, где находится монастырь, сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга
Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам
, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД, в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. По состоянию на четверг практически весь остров Валаам был обследован в поисках пропавшей.
"Это очень маловероятно. Нужно пройти 40 километров пешком по льду", – сказала представитель отряда "Лиза Алерт", отвечая на вопрос, могла ли женщина сама покинуть Валаам.
Ранее сообщалось, что насельники Валаамского монастыря и жители острова Валаам активно помогают правоохранителям и добровольцам в поисках Простаковой.