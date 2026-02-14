Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Волонтеры считают маловероятным, что пропавшая 2 февраля в поселке Валаам в Карелии послушница из Екатеринбурга могла самостоятельно покинуть остров, где находится монастырь, сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"Это очень маловероятно. Нужно пройти 40 километров пешком по льду", – сказала представитель отряда "Лиза Алерт", отвечая на вопрос, могла ли женщина сама покинуть Валаам.