Роспотребнадзор рассказал о пользе капусты

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Капуста регулирует давление, снижает уровень плохого холестерина и укрепляет нервную систему, она содержит много глюкозы, фруктозы и аскорбиновой кислоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Капуста обладает целым спектром полезных свойств. Этот недорогой и привычный нам овощ улучшает работу мозга, способствует росту полезных бактерий в кишечнике, помогает сердечно-сосудистой системе, регулирует давление, снижает уровень плохого холестерина, нормализует работу печени и кислотность желудочного сока, а также укрепляет нервную систему", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что капуста является источником калия, кальция, фосфора, магния и различных витаминов. Особенно много в ней содержится аскорбиновой кислоты, которая сохраняется при термообработке, хранении и квашении капусты.
"Зеленые листья капусты, которые находятся снаружи, содержат фолиевую кислоту, хорошо влияющую на обменные процессы в организме и кровообращение. Благодаря преобладающему содержанию солей калия над солями натрия, она не даёт задерживаться жидкости в клетках организма", - добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рассказали, что капуста нормализует жировые обменные процессы в организме, так как содержит в себе большое количество холина. Также в ней есть фитонциды, губительные для золотистого стафилококка, туберкулёзных палочек и других вредных микробов. Капуста содержит глюкозы больше, чем апельсины, лимоны и яблоки, а по наличию фруктозы она превосходит морковь, лук, картофель и лимоны.
"Квашеная капуста богата молочной кислотой, так как для заквашивания используются кисломолочные бактерии. Эти полезные бактерии при попадании в кишечник благотворно воздействуют на его микрофлору, устраняют дисбактериоз, очищают от гнилостной среды", - пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре отметили, что для получения максимальной пользы лучше выбирать свежую и качественную капусту. При правильном хранении этот овощ может оставаться свежим до полугода.
"При выборе капусты обратите внимание на её внешний вид. Кочан должен быть плотным, без повреждений, чёрных точек и трещин. Листья должны быть гладкими и упругими, а цвет - от бледно- до ярко-зелёного. Чем ярче оттенок, тем раньше был собран урожай. Если кочан мягкий и деформируется, то капуста ещё не созрела и при приготовлении размякнет и не будет хрустеть", - заключили в ведомстве.