В России капибары подорожали до двух миллионов рублей

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Популярность капибар в России привела к резкому увеличению их стоимости до 2 миллионов рублей, что мешает российским зоосадам создавать пары для этих животных, рассказали РИА Новости представители сразу нескольких зоопарков.

Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал РИА Новости, что в России фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.

"Конечно, мы тоже вовлечены в эту проблему. Еще несколько лет назад капибары стоили по 100-200 тысяч, сейчас их стоимость доходит до двух миллионов. К нашему огромному сожалению, в Ленинградском зоопарке остался лишь один самец Ермак, возрастная самка капибары Кайса умерла от острой сердечной недостаточности", - рассказали РИА Новости в Ленинградском зоопарке.

Там отметили, что ищут молодую пару капибар, но есть сложности, например, с поиском неродственных особей. Ранее у пары Кайсы и Ермака было много детенышей, которые теперь живут в зоопарках по всей стране.

В Белгородском зоопарке столкнулись с этой ситуацией на примере своего капибары по имени Савелий. Как рассказал заместитель гендиректора по зооветеринарной части Александр Богданов, животное прибыло в Белгород из Московского зоопарка в июне 2025 года.

"Есть проблема: мы пока не можем купить Савелию даму сердца, потому что в России очень мало капибар, и большинство связаны родством, и те, что есть, стали стоить по 2 миллиона на волне популярности", - подчеркнул Богданов.

Как рассказал РИА Новости представитель одного из зоопарков Приморского края, если раньше капибары в России стоили 80-160 тысяч рублей, то сейчас цена доходит до 2 миллионов рублей.

В пресс-службе калининградского зоопарка агентству сообщили, что поделиться капибарами не готовы, поскольку нет размножающейся пары. В их планы входит приобретение капибар, для чего уже отправлены запросы в другие зоопарки. При этом они отметили, что покупка животных через "Авито" не рассматривается, поскольку в таком случае невозможно установить их происхождение.

На сайте объявлений "Авито" в Москве и Московской области есть 4 предложения продажи капибар. Цена за детенышей возрастом от 5 месяцев до года колеблется от 1,2 до 3,1 миллиона рублей, выяснило РИА Новости.

Один из продавцов пишет, что имеет капибар в наличии со всеми документами, включая чипы. Однако в отзывах покупатели пишут, что заплатили за перевозку экзотического животного, но продавец пропал. Другой продавец сообщает, что привезет капибару из зоопарка Дубая