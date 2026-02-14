Рейтинг@Mail.ru
10:32 14.02.2026 (обновлено: 17:33 14.02.2026)
В России капибары подорожали до двух миллионов рублей
В России капибары подорожали до двух миллионов рублей
Популярность капибар в России привела к резкому увеличению их стоимости до 2 миллионов рублей, что мешает российским зоосадам создавать пары для этих животных,... РИА Новости, 14.02.2026
2026
В России капибары подорожали до двух миллионов рублей

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Популярность капибар в России привела к резкому увеличению их стоимости до 2 миллионов рублей, что мешает российским зоосадам создавать пары для этих животных, рассказали РИА Новости представители сразу нескольких зоопарков.
Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал РИА Новости, что в России фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.
В Ленинградском зоопарке появился на свет детёныш капибары. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году
11 февраля, 13:21
"Конечно, мы тоже вовлечены в эту проблему. Еще несколько лет назад капибары стоили по 100-200 тысяч, сейчас их стоимость доходит до двух миллионов. К нашему огромному сожалению, в Ленинградском зоопарке остался лишь один самец Ермак, возрастная самка капибары Кайса умерла от острой сердечной недостаточности", - рассказали РИА Новости в Ленинградском зоопарке.
Там отметили, что ищут молодую пару капибар, но есть сложности, например, с поиском неродственных особей. Ранее у пары Кайсы и Ермака было много детенышей, которые теперь живут в зоопарках по всей стране.
В Белгородском зоопарке столкнулись с этой ситуацией на примере своего капибары по имени Савелий. Как рассказал заместитель гендиректора по зооветеринарной части Александр Богданов, животное прибыло в Белгород из Московского зоопарка в июне 2025 года.
"Есть проблема: мы пока не можем купить Савелию даму сердца, потому что в России очень мало капибар, и большинство связаны родством, и те, что есть, стали стоить по 2 миллиона на волне популярности", - подчеркнул Богданов.
Детеныши капибары в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В зоопарках рассказали об очередях на капибар
11 февраля, 12:02
Как рассказал РИА Новости представитель одного из зоопарков Приморского края, если раньше капибары в России стоили 80-160 тысяч рублей, то сейчас цена доходит до 2 миллионов рублей.
В пресс-службе калининградского зоопарка агентству сообщили, что поделиться капибарами не готовы, поскольку нет размножающейся пары. В их планы входит приобретение капибар, для чего уже отправлены запросы в другие зоопарки. При этом они отметили, что покупка животных через "Авито" не рассматривается, поскольку в таком случае невозможно установить их происхождение.
На сайте объявлений "Авито" в Москве и Московской области есть 4 предложения продажи капибар. Цена за детенышей возрастом от 5 месяцев до года колеблется от 1,2 до 3,1 миллиона рублей, выяснило РИА Новости.
Один из продавцов пишет, что имеет капибар в наличии со всеми документами, включая чипы. Однако в отзывах покупатели пишут, что заплатили за перевозку экзотического животного, но продавец пропал. Другой продавец сообщает, что привезет капибару из зоопарка Дубая.
В природе капибары живут около 8 лет. Капибары - это самые большие в мире грызуны, их вес может достигать 60 килограммов. Живут капибары в природе у водоемов. Они прекрасно плавают, на ногах у них - специальные перепонки. Поэтому нередко их называют водосвинками. В искусственной среде у капибар обязательно должен быть бассейн. Капибары любят сочный корм: траву, фрукты, некоторые овощи, зеленый салат, также грызут кору молодых деревьев.
Капибара - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В российских зоопарках возник дефицит капибар
11 февраля, 06:06
 
