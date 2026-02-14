Глава ВМС Канады пожаловался на недостаток прибрежных патрульных кораблей

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Топши посетовал, что в стране недостаточно прибрежных патрульных кораблей арктический зоны (AOPV).
"Хотя (прибрежные патрульные корабли арктический зоны - ред.) были построены для работы в канадской Арктике и выполнения других задач, они стали решением всех наших проблем. Это просто очень хорошие корабли в целом. И теперь это напоминает нам о том, что у нас просто недостаточно кораблей. Каждый день меня спрашивают: "Можете ли вы прислать сюда корабль? Нам нужен корабль для этого?" - заявил он в интервью газете Politico.
При этом глава ВМС подчеркнул, что эти корабли предназначались для работы в Арктике каждое лето, однако ему сложно обеспечить их присутствие в регионе, "потому что они нужны и в других местах".
Отвечая на вопрос об изменении государственных расходов на оборону, Топши заявил, что этот шаг отражает то, насколько глубокую яму Канада вырыла себе за последнее время.
"Я бы хотел, чтобы у нас были корабли, срок службы которых не подошел к концу. Я бы хотел, чтобы у нас была инфраструктура, которая должным образом обслуживалась и поддерживалась в течение последних 30 лет. Я бы хотел, чтобы у нас было столько моряков, сколько нам нужно прямо сейчас. Я могу желать чего угодно, но реальность такова, что у нас есть то, что есть, - и мир не будет ждать, пока мы получим то, что нам нужно", - подчеркнул он.
В марте 2025 года пресс-служба минобороны страны заявила, что Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Канаду за недостаточные расходы на оборону, заявив, что считает её "нежизнеспособной" страной.