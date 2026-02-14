Глава ВМС Канады пожаловался на недостаток прибрежных патрульных кораблей

При этом глава ВМС подчеркнул, что эти корабли предназначались для работы в Арктике каждое лето, однако ему сложно обеспечить их присутствие в регионе, "потому что они нужны и в других местах".

"Я бы хотел, чтобы у нас были корабли, срок службы которых не подошел к концу. Я бы хотел, чтобы у нас была инфраструктура, которая должным образом обслуживалась и поддерживалась в течение последних 30 лет. Я бы хотел, чтобы у нас было столько моряков, сколько нам нужно прямо сейчас. Я могу желать чего угодно, но реальность такова, что у нас есть то, что есть, - и мир не будет ждать, пока мы получим то, что нам нужно", - подчеркнул он.