Против лиц из руководства "Калашникова" завели дело об афере

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Против неустановленных лиц из руководства АО "Концерн Калашников" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

В рамках дела предъявлено обвинение в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа бывшему директору по закупкам и логистике АО "Концерн Калашников" Ксении Гращенковой. Она арестована и находится в СИЗО. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.