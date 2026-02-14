Рейтинг@Mail.ru
Против лиц из руководства "Калашникова" завели дело об афере - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/kalashnikov-2074359771.html
Против лиц из руководства "Калашникова" завели дело об афере
Против лиц из руководства "Калашникова" завели дело об афере - РИА Новости, 14.02.2026
Против лиц из руководства "Калашникова" завели дело об афере
Против неустановленных лиц из руководства АО "Концерн Калашников" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:27:00+03:00
2026-02-14T11:27:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20260214/kalashnikov-2074350622.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Против лиц из руководства "Калашникова" завели дело об афере

Дело об афере завели против неустановленных лиц из руководства "Калашникова"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Против неустановленных лиц из руководства АО "Концерн Калашников" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Следователем по ОВД третьего ОРОВД СУ по ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ, в отношении неустановленных лиц из числа руководства АО "Концерн Калашников", - говорится в материалах дела.
В рамках дела предъявлено обвинение в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа бывшему директору по закупкам и логистике АО "Концерн Калашников" Ксении Гращенковой. Она арестована и находится в СИЗО. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна "Калашников"
Вчера, 09:54
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала