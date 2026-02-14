Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна "Калашников" - РИА Новости, 14.02.2026
09:54 14.02.2026 (обновлено: 09:59 14.02.2026)
Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна "Калашников"
Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна "Калашников"
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего директора по закупкам и логистике АО "Концерн Калашников" Ксению Гращенкову по обвинению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Гращенковой К.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы ходатайство следователя (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу) удовлетворено", - говорится в материалах.
Санкция статьи, повлекшее тяжкие последствия, предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
