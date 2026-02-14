https://ria.ru/20260214/kalashnikov-2074350622.html
Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна "Калашников"
Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна "Калашников" - РИА Новости, 14.02.2026
Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна "Калашников"
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего директора по закупкам и логистике АО "Концерн Калашников" Ксению Гращенкову по обвинению в злоупотреблении... РИА Новости, 14.02.2026
Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна "Калашников"
