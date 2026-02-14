Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна "Калашников"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего директора по закупкам и логистике АО "Концерн Калашников" Ксению Гращенкову по обвинению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.