В Каире прошли гуляния по случаю Масленицы
В Каире прошли гуляния по случаю Масленицы - РИА Новости, 14.02.2026
В Каире прошли гуляния по случаю Масленицы
14.02.2026
КАИР, 14 фев - РИА Новости. Гуляния по случаю Масленицы состоялись в субботу в Русском доме в египетской столице Каире, праздничное мероприятие посетили свыше 100 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Празднования под названием "Сударыня Масленица" были организованы Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) в Египте
при поддержке посольства России
в Египте и Русского дома.
В рамках мероприятия состоялась ярмарка, на которой было представлено русское декоративно-прикладное искусство. Гостей угощали блинами и различной выпечкой.
В завершение праздника прошел концерт, исполнялись русские народные песни, связанные с Масленицей. Среди выступавших - вокальная студия "Атомный голос", состоящая из сотрудников АЭС "Эль-Дабаа
", а также российско-египетский хор "Калинка" и молодые активисты КСОРС.
"Это такое прекрасное чувство, словно я вернулась в Россию. Очень люблю русскую народную музыку, особенно ту, которую играют на Масленице", - поделилась с РИА Новости египтянка Невин Мамдух, отучившаяся пять лет в России.