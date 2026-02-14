В Каире прошли гуляния по случаю Масленицы

КАИР, 14 фев - РИА Новости. Гуляния по случаю Масленицы состоялись в субботу в Русском доме в египетской столице Каире, праздничное мероприятие посетили свыше 100 человек, передает корреспондент РИА Новости.

В рамках мероприятия состоялась ярмарка, на которой было представлено русское декоративно-прикладное искусство. Гостей угощали блинами и различной выпечкой.

"Это такое прекрасное чувство, словно я вернулась в Россию. Очень люблю русскую народную музыку, особенно ту, которую играют на Масленице", - поделилась с РИА Новости египтянка Невин Мамдух, отучившаяся пять лет в России.