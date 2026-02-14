Рейтинг@Mail.ru
В Каире прошли гуляния по случаю Масленицы
22:20 14.02.2026 (обновлено: 23:06 14.02.2026)
В Каире прошли гуляния по случаю Масленицы
Гуляния по случаю Масленицы состоялись в субботу в Русском доме в египетской столице Каире, праздничное мероприятие посетили свыше 100 человек
россия, египет, каир (город), аэс "эль-дабаа", празднование масленицы, в мире
Россия, Египет, Каир (город), АЭС "Эль-Дабаа", Празднование Масленицы, В мире
В Каире прошли гуляния по случаю Масленицы

РИА Новости: в Русском доме в Каире прошли гуляния по случаю Масленицы

© РИА Новости / Надим ЗуауиВид на Исламский Каир ночью
Вид на Исламский Каир ночью - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Надим Зуауи
КАИР, 14 фев - РИА Новости. Гуляния по случаю Масленицы состоялись в субботу в Русском доме в египетской столице Каире, праздничное мероприятие посетили свыше 100 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Празднования под названием "Сударыня Масленица" были организованы Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) в Египте при поддержке посольства России в Египте и Русского дома.
Толстые блины на кефире - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Подсчитана стоимость блинов на Масленицу
Вчера, 07:45
В рамках мероприятия состоялась ярмарка, на которой было представлено русское декоративно-прикладное искусство. Гостей угощали блинами и различной выпечкой.
В завершение праздника прошел концерт, исполнялись русские народные песни, связанные с Масленицей. Среди выступавших - вокальная студия "Атомный голос", состоящая из сотрудников АЭС "Эль-Дабаа", а также российско-египетский хор "Калинка" и молодые активисты КСОРС.
"Это такое прекрасное чувство, словно я вернулась в Россию. Очень люблю русскую народную музыку, особенно ту, которую играют на Масленице", - поделилась с РИА Новости египтянка Невин Мамдух, отучившаяся пять лет в России.
Вид на Шэньян - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Шэньяне прошли масленичные гуляния
Вчера, 14:59
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
