Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры из освобожденного Димитрова - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/kadry-2074331095.html
Опубликованы кадры из освобожденного Димитрова
Опубликованы кадры из освобожденного Димитрова - РИА Новости, 14.02.2026
Опубликованы кадры из освобожденного Димитрова
Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Димитров в ДНР. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T05:03:00+03:00
2026-02-14T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
димитров
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065346351_0:69:1674:1011_1920x0_80_0_0_a6b1fcf48e70ae58d94701e4be6c924f.jpg
https://ria.ru/20260214/neyroseti-2074109764.html
димитров
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065346351_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_b6741ff0fcfdcd6e0b64cd678e2e9237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, димитров, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Димитров, Россия, Донецкая Народная Республика
Опубликованы кадры из освобожденного Димитрова

Минобороны показало кадры из освобожденного Димитрова

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове
Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Центр ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Димитров в ДНР.
На опубликованном видео показано, как российские военнослужащие с оружием в руках малыми группами патрулируют заснеженные улицы освобожденного города. Кто-то из бойцов ВС РФ перемещается пешком, а кто-то - на мотоциклах.
На кадрах видны разрушенные здания и брошенные жилые дома, также остатки уничтоженной военной техники и гражданских автомобилей. В видео также показаны несколько местных жителей, которые несут что-то в руках или катят на санках.
О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Комбат рассказал, что помогло выудить важную информацию у ВСУ
04:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДимитровРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала