Опубликованы кадры из освобожденного Димитрова
14.02.2026
Опубликованы кадры из освобожденного Димитрова
Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Димитров в ДНР. РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
димитров
россия
донецкая народная республика
димитров
россия
донецкая народная республика
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Димитров в ДНР.
На опубликованном видео показано, как российские военнослужащие с оружием в руках малыми группами патрулируют заснеженные улицы освобожденного города. Кто-то из бойцов ВС РФ перемещается пешком, а кто-то - на мотоциклах.
На кадрах видны разрушенные здания и брошенные жилые дома, также остатки уничтоженной военной техники и гражданских автомобилей. В видео также показаны несколько местных жителей, которые несут что-то в руках или катят на санках.
О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.