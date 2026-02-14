Рейтинг@Mail.ru
Новый корпус поликлиники открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/jugra-2074367653.html
Новый корпус поликлиники открыли в Сургутском районе Югры
Новый корпус поликлиники открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 14.02.2026
Новый корпус поликлиники открыли в Сургутском районе Югры
Новый корпус районной поликлиники стоимостью почти 900 миллионов рублей открылся в Белом Яре Сургутского района Югры, корпус оснащен современным оборудованием и РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:24:00+03:00
2026-02-14T12:24:00+03:00
белый яр
сургутский район
лесной
руслан кухарук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
белый яр
сургутский район
лесной
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белый яр, сургутский район, лесной, руслан кухарук
Белый Яр, Сургутский район, Лесной, Руслан Кухарук
Новый корпус поликлиники открыли в Сургутском районе Югры

Новый корпус поликлиники почти за 900 млн руб открыли в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУРГУТ, 14 фев – РИА Новости. Новый корпус районной поликлиники стоимостью почти 900 миллионов рублей открылся в Белом Яре Сургутского района Югры, корпус оснащен современным оборудованием и рассчитан на 191 посещение в смену, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В Белом Яре открыли новый корпус районной поликлиники. Совместно с губернатором Югры Русланом Кухаруком осмотрели новое двухэтажное здание площадью 3275 квадратных метров. Объект возведен на улице Лесной, рядом с основным корпусом учреждения, на месте снесенного аварийного деревянного строения. Земельный участок под застройку подготовила администрация муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, стоимость объекта составила около 899,7 миллиона рублей, из которых большая часть — 841,9 миллиона рублей — выделена из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, еще 57,7 миллионов рублей – из федеральной казны. Новый корпус рассчитан на 191 посещение в смену.
"На первом этаже нового здания расположены женская консультация, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, фильтр-бокс и кабинет выдачи молочных смесей. На втором этаже — педиатрическое отделение и кабинеты узких специалистов… Помещения оснащены высокотехнологичным оборудованием: теперь жителям Белого Яра не нужно ездить в другие подразделения учреждения, чтобы пройти эндоскопию или попасть к офтальмологу", - подчеркнул глава Сургутского района.
Трубецкой добавил, что районная поликлиника оказывает медицинские услуги более 18 тысячам местных жителей, включая почти 5 тысяч детей, а также обслуживает население других поселений, общее число пациентов достигает порядка 40 тысяч человек.
 
Белый ЯрСургутский районЛеснойРуслан Кухарук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала