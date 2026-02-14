Новый корпус поликлиники открыли в Сургутском районе Югры

СУРГУТ, 14 фев – РИА Новости. Новый корпус районной поликлиники стоимостью почти 900 миллионов рублей открылся в Белом Яре Сургутского района Югры, корпус оснащен современным оборудованием и рассчитан на 191 посещение в смену, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"В Белом Яре открыли новый корпус районной поликлиники. Совместно с губернатором Югры Русланом Кухаруком осмотрели новое двухэтажное здание площадью 3275 квадратных метров. Объект возведен на улице Лесной, рядом с основным корпусом учреждения, на месте снесенного аварийного деревянного строения. Земельный участок под застройку подготовила администрация муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.

По словам главы муниципалитета, стоимость объекта составила около 899,7 миллиона рублей, из которых большая часть — 841,9 миллиона рублей — выделена из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, еще 57,7 миллионов рублей – из федеральной казны. Новый корпус рассчитан на 191 посещение в смену.

"На первом этаже нового здания расположены женская консультация, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, фильтр-бокс и кабинет выдачи молочных смесей. На втором этаже — педиатрическое отделение и кабинеты узких специалистов… Помещения оснащены высокотехнологичным оборудованием: теперь жителям Белого Яра не нужно ездить в другие подразделения учреждения, чтобы пройти эндоскопию или попасть к офтальмологу", - подчеркнул глава Сургутского района.