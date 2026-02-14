Япония следит за сотрудничеством России, Китая и КНДР, заявил глава МИД

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Япония внимательно следит за развитием сотрудничества России, Китая и КНДР и влиянием, которое оно оказывает на безопасность региона, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Япония серьезно относится и будет и впредь внимательно следить за развитием сотрудничества Китая, России и Северной Кореи и тем влиянием, которое оно оказывает на безопасность региона", - сказал Мотэги, напомнив, что параде в Пекине в сентябре прошлого года лидеры этих трех стран стояли рядом. При этом он не упомянул, что парад был посвящен победе над милитаристской Японией в ходе Второй мировой войны.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. Японию представляют министр обороны Синдзиро Коидзуми и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.
