Япония следит за сотрудничеством России, Китая и КНДР, заявил глава МИД - РИА Новости, 14.02.2026
20:59 14.02.2026
Япония следит за сотрудничеством России, Китая и КНДР, заявил глава МИД
Япония внимательно следит за развитием сотрудничества России, Китая и КНДР и влиянием, которое оно оказывает на безопасность региона, заявил министр иностранных РИА Новости, 14.02.2026
в мире, япония, россия, китай, тосимицу мотэги, кндр
В мире, Япония, Россия, Китай, Тосимицу Мотэги, КНДР
Япония следит за сотрудничеством России, Китая и КНДР, заявил глава МИД

Мотэги: Япония следит за развитием сотрудничества России, Китая и КНДР

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Япония внимательно следит за развитием сотрудничества России, Китая и КНДР и влиянием, которое оно оказывает на безопасность региона, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Япония серьезно относится и будет и впредь внимательно следить за развитием сотрудничества Китая, России и Северной Кореи и тем влиянием, которое оно оказывает на безопасность региона", - сказал Мотэги, напомнив, что параде в Пекине в сентябре прошлого года лидеры этих трех стран стояли рядом. При этом он не упомянул, что парад был посвящен победе над милитаристской Японией в ходе Второй мировой войны.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. Японию представляют министр обороны Синдзиро Коидзуми и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Такого никто не ожидал. Россия и Китай сделали внезапный шаг
25 января, 08:00
 
В миреЯпонияРоссияКитайТосимицу МотэгиКНДР
 
 
