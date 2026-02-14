Рейтинг@Mail.ru
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 14.02.2026 (обновлено: 19:31 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/istrebitel-2074417131.html
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии - РИА Новости, 14.02.2026
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западных конкурентов, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T18:36:00+03:00
2026-02-14T19:31:00+03:00
в мире
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
f-22
су-57
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074101665_0:0:1433:807_1920x0_80_0_0_17a0e6ecacabf8ac98969ef3bc181ad2.jpg
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074413869.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074407311.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073137836_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_68ea3c2b00122707f64d30721b6c31f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), f-22, су-57, f-35
В мире, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), F-22, Су-57, F-35
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии

MWM: обновленный Су-57 превосходит конкурентов западного производства

© Фото : РостехОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Ростех
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западных конкурентов, пишет Military Watch Magazine.
"Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22 <…>. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35 <…>. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 18:11
В статье также отмечается, что Су-57 прошел гораздо более интенсивные испытания в сложных условиях, чем другие истребители его поколения, в том числе участвовал в различных операциях в условиях боевых действий.
Ранее пресс-служба объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех" сообщила РИА Новости, что изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения
Су-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Разгромное поражение". В США забили тревогу из-за слов Зеленского о России
Вчера, 17:31
 
В миреРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)F-22Су-57F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала