Рейтинг@Mail.ru
США хотят достигнуть сделки с Ираном благодаря давлению на нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 14.02.2026 (обновлено: 23:21 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/iran-2074443013.html
США хотят достигнуть сделки с Ираном благодаря давлению на нефть, пишут СМИ
США хотят достигнуть сделки с Ираном благодаря давлению на нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
США хотят достигнуть сделки с Ираном благодаря давлению на нефть, пишут СМИ
США планируют усилить давление на иранскую нефть, в частности в отношении поставок в КНР, для достижения сделки с Тегераном в свете предстоящих переговоров,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T23:19:00+03:00
2026-02-14T23:21:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
мирный план сша по украине
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_0:49:3072:1776_1920x0_80_0_0_cf1a6c3c9d1b35e6cbdc269141ac1e78.jpg
https://ria.ru/20260214/iran-2074437137.html
https://ria.ru/20260214/rubio-2074377510.html
сша
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_e839d5607d670030ffef8b6e846d0684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тегеран (город), иран, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, мирный план сша по украине, дональд трамп
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
США хотят достигнуть сделки с Ираном благодаря давлению на нефть, пишут СМИ

Axios: США планируют достигнуть сделки с Тегераном благодаря давлению на нефть

© REUTERS / Majid AsgaripourАнтиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США планируют усилить давление на иранскую нефть, в частности в отношении поставок в КНР, для достижения сделки с Тегераном в свете предстоящих переговоров, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"По словам двух осведомленных американских чиновников, президент (США Дональд – ред.) Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме в среду договорились о том, что США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю", - сообщается в материале.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
МИД Ирана назвал "мюнхенским цирком" конференцию по безопасности в Германии
Вчера, 21:39
Экономическое давление будет идти параллельно усилению американского военного присутствия на Ближнем Востоке и переговорам, отмечает портал.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве.
Состав иранской группы переговорщиков на встрече будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США хотят присутствия сил на Ближнем востоке из-за Ирана, заявил Рубио
Вчера, 13:56
 
В миреСШАТегеран (город)ИранСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуМирный план США по УкраинеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала