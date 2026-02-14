МИД Ирана назвал "мюнхенским цирком" конференцию по безопасности в Германии

ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности в ФРГ превращается в "мюнхенский цирк", когда речь заходит об Иране, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Он отметил, что чиновники европейских стран сейчас находится в замешательстве, корень которого заключается в их неспособности понять происходящие внутри Ирана события.