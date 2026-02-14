Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал "мюнхенским цирком" конференцию по безопасности в Германии
21:39 14.02.2026
МИД Ирана назвал "мюнхенским цирком" конференцию по безопасности в Германии
МИД Ирана назвал "мюнхенским цирком" конференцию по безопасности в Германии - РИА Новости, 14.02.2026
МИД Ирана назвал "мюнхенским цирком" конференцию по безопасности в Германии
Мюнхенская конференция по безопасности в ФРГ превращается в "мюнхенский цирк", когда речь заходит об Иране, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:39:00+03:00
2026-02-14T21:39:00+03:00
в мире
иран
сша
германия
аббас аракчи
дональд трамп
стив уиткофф
евросоюз
иран
сша
германия
в мире, иран, сша, германия, аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф, евросоюз
В мире, Иран, США, Германия, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Евросоюз
МИД Ирана назвал "мюнхенским цирком" конференцию по безопасности в Германии

МИД Ирана Аракчи назвал мюнхенским цирком конференцию по безопасности в Германии

© AP Photo / Khalil HamraМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности в ФРГ превращается в "мюнхенский цирк", когда речь заходит об Иране, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи.
В Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. Иранской делегации было отказано в участии, при этом на конференции присутствует сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви, который ранее призывал к беспорядкам в Иране.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Хуже некуда". Выходка Зеленского в Мюнхене вызвала ярость на Западе
Вчера, 21:22
"Вызывает сожаление тот факт, что обычно серьезная конференция по безопасности, которая проходит в Мюнхене, превращается в мюнхенский цирк, когда вопросы на ней заходят об Иране", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что чиновники европейских стран сейчас находится в замешательстве, корень которого заключается в их неспособности понять происходящие внутри Ирана события.
"Со стратегической точки зрения бесцельно функционирующий Европейский Союз утратил весь свой геополитический вес на Ближнем Востоке. Германия, в частности, взяла на себя инициативу в полной передаче своей региональной политики Израилю. Общий курс развития Европы, мягко говоря, находится в плачевном состоянии и вызывает беспокойство", - считает Аракчи.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции
Вчера, 17:58
По его словам, текущая ситуация показывает паралич и незначительность ЕС и евротройки (Великобритания, Франция и Германия) в переговорах Ирана и США по ядерной программе Тегерана.
В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве. Как заявил осведомленный источник РИА Новости, состав иранской группы переговорщиков на предстоящей встрече во вторник останется тем же.
Крупная демонстрация в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Мюнхене проходит демонстрация против конференции по безопасности
Вчера, 17:05
 
В миреИранСШАГерманияАббас АракчиДональд ТрампСтив УиткоффЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
