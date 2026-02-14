МИД Ирана назвал "мюнхенским цирком" конференцию по безопасности в Германии

ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности в ФРГ превращается в "мюнхенский цирк", когда речь заходит об Иране, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи.
Он отметил, что чиновники европейских стран сейчас находится в замешательстве, корень которого заключается в их неспособности понять происходящие внутри Ирана события.
"Со стратегической точки зрения бесцельно функционирующий Европейский Союз утратил весь свой геополитический вес на Ближнем Востоке. Германия, в частности, взяла на себя инициативу в полной передаче своей региональной политики Израилю. Общий курс развития Европы, мягко говоря, находится в плачевном состоянии и вызывает беспокойство", - считает Аракчи.
По его словам, текущая ситуация показывает паралич и незначительность ЕС и евротройки (Великобритания, Франция и Германия) в переговорах Ирана и США по ядерной программе Тегерана.
В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве. Как заявил осведомленный источник РИА Новости, состав иранской группы переговорщиков на предстоящей встрече во вторник останется тем же.