Источник рассказал о составе иранской группы на встрече с США 17 февраля

ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Состав иранской группы переговорщиков на встрече Ирана и США по ядерной тематике 17 февраля будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник.