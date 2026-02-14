Источник рассказал о составе иранской группы на встрече с США 17 февраля

ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Состав иранской группы переговорщиков на встрече Ирана и США по ядерной тематике 17 февраля будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве.
«
"Группа переговорщиков (17 февраля - ред.) будет такой же, как в Омане", - сказал агентству источник.
Собеседник агентства уточнил, что среди членов делегации будут глава МИД Ирана Аббас Аракчи и его заместители: по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади, по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, по экономическим вопросам Хамид Ганбари.
В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.