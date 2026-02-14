https://ria.ru/20260214/iran-2074364494.html
Ситуация в Иране повлияла на весь Ближний Восток, заявил Ван И
Ситуация в Иране повлияла на весь Ближний Восток, заявил Ван И - РИА Новости, 14.02.2026
Ситуация в Иране повлияла на весь Ближний Восток, заявил Ван И
Ситуация в Иране повлияла на весь Ближний Восток, стороны должны избегать новых конфликтов, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:55:00+03:00
2026-02-14T11:55:00+03:00
2026-02-14T11:58:00+03:00
иран
ближний восток
в мире
ван и (политик)
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260214/delegatsiya-2074327091.html
иран
ближний восток
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, ближний восток, в мире, ван и (политик), китай
Иран, Ближний Восток, В мире, Ван И (политик), Китай
Ситуация в Иране повлияла на весь Ближний Восток, заявил Ван И
Ван И: ситуация в Иране оказала влияние на мир на Ближнем Востоке