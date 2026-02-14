https://ria.ru/20260214/ipoteka-2074334532.html
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке - РИА Новости, 14.02.2026
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
Жители Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Бурятии вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T06:38:00+03:00
2026-02-14T06:38:00+03:00
2026-02-14T06:38:00+03:00
экономика
ненецкий автономный округ
архангельская область
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050897048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3147370c456c387176e2612f61aea1be.jpg
https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074196639.html
ненецкий автономный округ
архангельская область
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050897048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dd629a07271714ac715e23a5c95dd3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ненецкий автономный округ, архангельская область, республика бурятия
Экономика, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Республика Бурятия
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
РИА Новости: жители Ненецкого АО и Бурятии лучше всего платят по ипотеке