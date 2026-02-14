Рейтинг@Mail.ru
06:38 14.02.2026
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Жители Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Бурятии вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Ненецком автономном округе составляет 0,19%, в Архангельской области - 0,41%, а в Бурятии - 0,42%.
В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Чувашия и Магаданская область с показателями 0,46% и 0,48% соответственно.
Далее идут Пензенская область и Забайкальский край (0,51%), Якутия (0,52%), а также Амурская (0,53%) и Сахалинская области (0,54%).
Набиуллина рассказала, при каком условии рыночная ипотека станет доступнее
Вчера, 15:30
 
ЭкономикаНенецкий автономный округАрхангельская областьРеспублика Бурятия
 
 
