Индонезийцы высоко заинтересованы обучением в России, заявил посол

ДЖАКАРТА, 14 фев — РИА Новости. Индонезийцы подали около четырех тысяч заявок на обучение в России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Хотел бы отметить, что выпускники индонезийских школ и вузов проявляют высокую заинтересованность в продолжении обучения в России . Об этом свидетельствует статистика. На 300 бюджетных стипендий, выделенных правительством Российской Федерации на 2026/2027 учебный год для граждан Индонезии , подано около 4 тысяч заявок", - рассказал российский посол.

По его словам, подписание в декабре 2025 года между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индонезии соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней позволило привести к единому знаменателю образовательные системы двух стран.