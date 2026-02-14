Рейтинг@Mail.ru
Индонезийцы высоко заинтересованы обучением в России, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2026
18:01 14.02.2026
Индонезийцы высоко заинтересованы обучением в России, заявил посол
Индонезийцы высоко заинтересованы обучением в России, заявил посол
Индонезийцы подали около четырех тысяч заявок на обучение в России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 14.02.2026
2026
Индонезийцы высоко заинтересованы обучением в России, заявил посол

Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 14 фев — РИА Новости. Индонезийцы подали около четырех тысяч заявок на обучение в России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Хотел бы отметить, что выпускники индонезийских школ и вузов проявляют высокую заинтересованность в продолжении обучения в России. Об этом свидетельствует статистика. На 300 бюджетных стипендий, выделенных правительством Российской Федерации на 2026/2027 учебный год для граждан Индонезии, подано около 4 тысяч заявок", - рассказал российский посол.
По его словам, подписание в декабре 2025 года между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индонезии соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней позволило привести к единому знаменателю образовательные системы двух стран.
"Определена сопоставимость российских и индонезийских документов о всех уровнях образования, что, безусловно, будет способствовать повышению студенческой и трудовой мобильности", - пояснил дипломат.
