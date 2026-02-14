Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал, какие русские блюда любят жители Индонезии - РИА Новости, 14.02.2026
14:17 14.02.2026
Российский посол рассказал, какие русские блюда любят жители Индонезии
Российский посол рассказал, какие русские блюда любят жители Индонезии
в мире, индонезия, россия, сергей толченов
В мире, Индонезия, Россия, Сергей Толченов
Российский посол рассказал, какие русские блюда любят жители Индонезии

Посол РФ Толченов: жители Индонезии любят русские пирожки и солянку

© РИА Новости / Михаил ЦыгановФлаги России и Индонезии
Флаги России и Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Флаги России и Индонезии . Архивное фото
ДЖАКАРТА, 14 фев — РИА Новости. Местные жители Индонезии любят русскую кухню, а особенно пирожки и солянку, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
По словам главы российской дипмиссии, в День дипломата, который ежегодно отмечается 10 февраля, посольство РФ традиционно угощает гостей русской кухней, которая пользуется популярностью у местного населения.
"Прежде всего, это выпечка – знаменитые пироги и пирожки с разнообразной начинкой, блины, которые мы подаем в том числе с красной икрой, периодически доставляемой сюда благодаря российским делегациям. Большой интерес вызывают и традиционные супы: многие гости с восторгом отзываются о борще, солянке и других блюдах", - рассказал дипломат.
По его словам, позитивные отклики также получают такие блюда, как шашлыки и пельмени.
Индонезийские блогеры с портретом президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Индонезийские блогеры украсили дома плакатами с цитатами Путина
В миреИндонезияРоссияСергей Толченов
 
 
