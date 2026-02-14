Российский посол рассказал, какие русские блюда любят жители Индонезии

ДЖАКАРТА, 14 фев — РИА Новости. Местные жители Индонезии любят русскую кухню, а особенно пирожки и солянку, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Прежде всего, это выпечка – знаменитые пироги и пирожки с разнообразной начинкой, блины, которые мы подаем в том числе с красной икрой, периодически доставляемой сюда благодаря российским делегациям. Большой интерес вызывают и традиционные супы: многие гости с восторгом отзываются о борще, солянке и других блюдах", - рассказал дипломат.