Российский посол рассказал, какие русские блюда любят жители Индонезии

Местные жители Индонезии любят русскую кухню, а особенно пирожки и солянку, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 14.02.2026
Посол РФ Толченов: жители Индонезии любят русские пирожки и солянку
ДЖАКАРТА, 14 фев — РИА Новости. Местные жители Индонезии любят русскую кухню, а особенно пирожки и солянку, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
По словам главы российской дипмиссии, в День дипломата, который ежегодно отмечается 10 февраля, посольство РФ
традиционно угощает гостей русской кухней, которая пользуется популярностью у местного населения.
"Прежде всего, это выпечка – знаменитые пироги и пирожки с разнообразной начинкой, блины, которые мы подаем в том числе с красной икрой, периодически доставляемой сюда благодаря российским делегациям. Большой интерес вызывают и традиционные супы: многие гости с восторгом отзываются о борще, солянке и других блюдах", - рассказал дипломат.
По его словам, позитивные отклики также получают такие блюда, как шашлыки и пельмени.