В Индонезии поддерживают подходы Путина к внешней политике, заявил посол
13:35 14.02.2026
В Индонезии поддерживают подходы Путина к внешней политике, заявил посол
Подходы президента РФ Владимира Путина к внешней политике поддерживают в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
индонезия
россия
владимир путин
сергей толченов
прабово субианто
мгимо
в мире, индонезия, россия, владимир путин, сергей толченов, прабово субианто, мгимо
В мире, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Сергей Толченов, Прабово Субианто, МГИМО
© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 14 фев — РИА Новости. Подходы президента РФ Владимира Путина к внешней политике поддерживают в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Президент Индонезии Прабово Субианто является частым гостем в нашей стране и поддерживает прямой диалог с Путиным – за последние полтора года такие контакты состоялись уже трижды. Подходы российского лидера к вопросам внешней политики здесь встречают позитивную реакцию и поддержку", - отметил дипломат.
Индонезийские блогеры с портретом президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Индонезийские блогеры украсили дома плакатами с цитатами Путина
Вчера, 12:33
По словам российского посла, в Индонезии Путина считают "весьма харизматичным лидером".
"В свою очередь, мы стараемся использовать это в информационном плане", - добавил глава российской дипмиссии.
Ранее выпускница МГИМО Фитрия Улфиани рассказала РИА Новости, что индонезийская молодёжь всё чаще рассматривает Россию как направление для обучения за рубежом из-за симпатии к Путину и интереса к мировоззрению, отличному от западного.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол рассказал, за что в Индонезии уважают Россию
13 февраля, 12:58
 
