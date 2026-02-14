https://ria.ru/20260214/indoneziya-2074375821.html
В Индонезии поддерживают подходы Путина к внешней политике, заявил посол
В Индонезии поддерживают подходы Путина к внешней политике, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2026
В Индонезии поддерживают подходы Путина к внешней политике, заявил посол
Подходы президента РФ Владимира Путина к внешней политике поддерживают в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:35:00+03:00
2026-02-14T13:35:00+03:00
2026-02-14T13:35:00+03:00
в мире
индонезия
россия
владимир путин
сергей толченов
прабово субианто
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
https://ria.ru/20260214/putin-2074368826.html
https://ria.ru/20260213/indonezija-2074147924.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, владимир путин, сергей толченов, прабово субианто, мгимо
В мире, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Сергей Толченов, Прабово Субианто, МГИМО
В Индонезии поддерживают подходы Путина к внешней политике, заявил посол
Посол Толченов: в Индонезии поддерживают подходы Путина к внешней политике