Посол рассказал о возможном подключении Индонезии к Новому банку БРИКС
Подключение Индонезии к Новому банку БРИКС остается на повестке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 14.02.2026
Посол Толченов: подключение Индонезии к Новому банку БРИКС остается на повестке