Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Индии заявил, что страна привержена стратегической автономии - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/indiya-2074405413.html
Глава МИД Индии заявил, что страна привержена стратегической автономии
Глава МИД Индии заявил, что страна привержена стратегической автономии - РИА Новости, 14.02.2026
Глава МИД Индии заявил, что страна привержена стратегической автономии
Индия привержена своей стратегической автономии и будет делать выбор, который может не совпадать с мнением других, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар на... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T17:20:00+03:00
2026-02-14T17:20:00+03:00
в мире
индия
сша
нью-дели
дональд трамп
субраманиам джайшанкар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969507724_0:95:3122:1851_1920x0_80_0_0_e7bb705859f9e9d05de0a1fd9a2a7634.jpg
https://ria.ru/20260214/neft-2074371217.html
индия
сша
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969507724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30cd7090df6063826ddfb721f6a95d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп, субраманиам джайшанкар
В мире, Индия, США, Нью-Дели, Дональд Трамп, Субраманиам Джайшанкар
Глава МИД Индии заявил, что страна привержена стратегической автономии

Глава МИД Джайшанкар заявил о приверженности Индии стратегической автономии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия привержена своей стратегической автономии и будет делать выбор, который может не совпадать с мнением других, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар на Мюнхенской конференции по безопасности
«
"Мы не обязательно будем согласны во всем, но я верю, что, поступая так, и, если есть желание найти точки соприкосновения, это произойдет. Суть вашего вопроса в том, останусь ли я независимым и буду ли принимать решения самостоятельно? Буду ли я делать выбор, который иногда может не совпадать с вашим мнением, с его мнением или с мнением кого-то другого? Да, такое может случиться", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Индии по поводу закупок российской нефти после торгового соглашения с США.
Он добавил, что Индия привержена стратегической автономии, потому что "это неотъемлемая часть нашей истории и нашей эволюции".
"Что касается вопросов энергетики. Сегодня это сложный рынок. Я думаю, что нефтяные компании в Индии, как и в Европе, и, вероятно, в других частях света, оценивают доступность, стоимость, риски и принимают решения, которые, по их мнению, отвечают их интересам. У нас есть позиция по этому вопросу. Так что я не хочу углубляться в полемику по этому поводу", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Индия пообещала США прекратить закупки нефти из России, утверждает Рубио
Вчера, 12:49
 
В миреИндияСШАНью-ДелиДональд ТрампСубраманиам Джайшанкар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала