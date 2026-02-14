Глава МИД Индии заявил, что страна привержена стратегической автономии

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия привержена своей стратегической автономии и будет делать выбор, который может не совпадать с мнением других, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар на Мюнхенской конференции по безопасности
«
"Мы не обязательно будем согласны во всем, но я верю, что, поступая так, и, если есть желание найти точки соприкосновения, это произойдет. Суть вашего вопроса в том, останусь ли я независимым и буду ли принимать решения самостоятельно? Буду ли я делать выбор, который иногда может не совпадать с вашим мнением, с его мнением или с мнением кого-то другого? Да, такое может случиться", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Индии по поводу закупок российской нефти после торгового соглашения с США.
Он добавил, что Индия привержена стратегической автономии, потому что "это неотъемлемая часть нашей истории и нашей эволюции".
"Что касается вопросов энергетики. Сегодня это сложный рынок. Я думаю, что нефтяные компании в Индии, как и в Европе, и, вероятно, в других частях света, оценивают доступность, стоимость, риски и принимают решения, которые, по их мнению, отвечают их интересам. У нас есть позиция по этому вопросу. Так что я не хочу углубляться в полемику по этому поводу", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.