Глава МИД Индии заявил, что страна привержена стратегической автономии

"Мы не обязательно будем согласны во всем, но я верю, что, поступая так, и, если есть желание найти точки соприкосновения, это произойдет. Суть вашего вопроса в том, останусь ли я независимым и буду ли принимать решения самостоятельно? Буду ли я делать выбор, который иногда может не совпадать с вашим мнением, с его мнением или с мнением кого-то другого? Да, такое может случиться", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Индии по поводу закупок российской нефти после торгового соглашения с США.