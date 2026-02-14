Рейтинг@Mail.ru
Спрос россиян на икру достигает пика на праздники, заявил эксперт - РИА Новости, 14.02.2026
09:05 14.02.2026
Спрос россиян на икру достигает пика на праздники, заявил эксперт
Спрос россиян на икру достигает пика на праздники, заявил эксперт - РИА Новости, 14.02.2026
Спрос россиян на икру достигает пика на праздники, заявил эксперт
Красная и черная икра является основным атрибутом праздничных застолий, спрос россиян на нее по праздникам достигает пиковых значений, 2026 год - не станет... РИА Новости, 14.02.2026
общество
герман зверев
https://ria.ru/20260209/ikra-2073168398.html
https://ria.ru/20260127/kak-vybrat-krasnuyu-ikru-2070502000.html
2026
Герман Зверев
Общество, Герман Зверев
Спрос россиян на икру достигает пика на праздники, заявил эксперт

Глава ВАРПЭ Зверев: спрос на красную и черную икру достиг пика на праздники

Красная икра
Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Красная и черная икра является основным атрибутом праздничных застолий, спрос россиян на нее по праздникам достигает пиковых значений, 2026 год - не станет исключением, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«
"Красная и черная икра - это деликатес, а деликатес ждут на праздники. Для россиян, в зависимости от уровня дохода, эти виды икры являются основным атрибутом праздничного стола. Именно поэтому пиковые продажи этих видов рыбопродукции всегда приходятся на Новый год и Масленицу, 23 февраля и 8 марта. 2026 год не будет исключением", - сказал Зверев.
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В России увеличилось производство красной и черной икры
9 февраля, 12:26
Он отметил, что запасов икры достаточно для покрытия потребительского спроса к предстоящей Масленице, а цены стабильны.
Почти 80% онлайн-покупок икры на Масленицу в прошлом году пришлись на белую икру - обобщенной категории, в которую входят икры мойвы, сельди, минтая, трески и щуки. На красную икру приходится 19,6% масленичных продаж, а на черную - порядка 1%, отметили в ассоциации со ссылкой на данные сервиса доставки "Купер".
При этом число доставленных год назад на Масленицу покупателям банок черной икры в день почти вдвое превышало среднемесячные показатели. За черной следует красная икра, число покупок которой увеличилось в полтора раза, замыкает тройку белая икра с приростом продаж на треть.
По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется из года в год в зависимости от вылова, но усредненно - в коридоре 17-20 тысяч тонн. Большую часть занимает лососевая икра.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Красная икра: как правильно выбрать качественный деликатес
27 января, 11:39
 
ОбществоГерман Зверев
 
 
