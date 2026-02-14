Рейтинг@Mail.ru
Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая - РИА Новости, 14.02.2026
21:25 14.02.2026
Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая
в мире
россия
гренландия
китай
метте фредериксен
владимир путин
россия
гренландия
китай
в мире, россия, гренландия, китай, метте фредериксен, владимир путин
В мире, Россия, Гренландия, Китай, Метте Фредериксен, Владимир Путин
Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая

Датский премьер Фредериксен не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая

© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что на данный момент не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая.
"Так что в какой-то момент мы действительно ожидаем, что Россия и Китай будут делать что-то вокруг Гренландии, но мы пока этого не видим", - сказала она на Мюнхенской конференции.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В миреРоссияГренландияКитайМетте ФредериксенВладимир Путин
 
 
