Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая
Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая - РИА Новости, 14.02.2026
Датский премьер не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая
Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что на данный момент не видит угрозу Гренландии со стороны России и Китая. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:25:00+03:00
2026-02-14T21:25:00+03:00
2026-02-14T21:25:00+03:00
в мире
россия
гренландия
китай
метте фредериксен
владимир путин
россия
гренландия
китай
