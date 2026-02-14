Премьер Дании отказалась назвать стоимость Гренландии

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности отказалась назвать стоимость Гренландии.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье. На панельной дискуссии Фредериксен задали вопрос, может ли она оценить стоимость острова.
Фредериксен также отметила, что Дания придерживается основных демократических ценностей и принципов.
«
"Королевство Дания, конечно, является суверенным государством, и мы должны уважать право людей на самоопределение. И гренландский народ очень ясно дал понять, что они не хотят становиться американцами. Они хотят оставаться гренландским народом", - сказала премьер.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Соединенные Штаты от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.