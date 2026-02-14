Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании отказалась назвать стоимость Гренландии - РИА Новости, 14.02.2026
17:49 14.02.2026
Премьер Дании отказалась назвать стоимость Гренландии
Премьер Дании отказалась назвать стоимость Гренландии
Премьер Дании Метте Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности отказалась назвать стоимость Гренландии. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
дания
гренландия
сша
метте фредериксен
дональд трамп
в мире, дания, гренландия, сша, метте фредериксен, дональд трамп
В мире, Дания, Гренландия, США, Метте Фредериксен, Дональд Трамп
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Гренландия. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности отказалась назвать стоимость Гренландии.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье. На панельной дискуссии Фредериксен задали вопрос, может ли она оценить стоимость острова.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США пытаются купить Гренландию уже более 150 лет, заявил Трамп
17 января, 20:15
"Конечно, нет. Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира?" - ответила глава правительства.
Фредериксен также отметила, что Дания придерживается основных демократических ценностей и принципов.
"Королевство Дания, конечно, является суверенным государством, и мы должны уважать право людей на самоопределение. И гренландский народ очень ясно дал понять, что они не хотят становиться американцами. Они хотят оставаться гренландским народом", - сказала премьер.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Соединенные Штаты от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Аналитики рассказали, какую цену США заплатят за покупку Гренландии
22 января, 00:38
 
В миреДанияГренландияСШАМетте ФредериксенДональд Трамп
 
 
