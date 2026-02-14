Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии
14.02.2026
Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом посоветовал Дании "спать с одним открытым глазом" на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.
Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом посоветовал Дании "спать с одним открытым глазом" на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.
Отвечая на вопрос датского телеканала TV2 о том, стоит ли считать пройденными угрозы Трампа захватить Гренландию, политик ответил отрицательно.
«
"Спите с одним открытым глазом", - добавил Ньюсом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
