Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии
Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 14.02.2026
Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом посоветовал Дании "спать с одним открытым глазом" на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:49:00+03:00
2026-02-14T10:49:00+03:00
2026-02-14T10:49:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
гэвин ньюсом
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом
Ньюсом посоветовал Дании спать с одним открытым глазом из-за Гренландии