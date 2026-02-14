https://ria.ru/20260214/grazhdanstvo-2074374905.html
Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве - РИА Новости, 14.02.2026
Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
Итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо заявил РИА Новости, что мечтает о российском гражданстве. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:25:00+03:00
2026-02-14T13:25:00+03:00
2026-02-14T13:25:00+03:00
в мире
россия
донбасс
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074374766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c16e2bcb00d941d72db79a47446ca4ff.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072642072.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074374766_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_2357d1929e73733cfe4a89923ffaba13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, ирина волк
В мире, Россия, Донбасс, Ирина Волк
Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
РИА Новости: журналист Лоруссо мечтает получить российское гражданство