Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве - РИА Новости, 14.02.2026
13:25 14.02.2026
Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
Итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо заявил РИА Новости, что мечтает о российском гражданстве.
в мире
россия
донбасс
ирина волк
россия
донбасс
в мире, россия, донбасс, ирина волк
В мире, Россия, Донбасс, Ирина Волк
Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве

РИА Новости: журналист Лоруссо мечтает получить российское гражданство

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо заявил РИА Новости, что мечтает о российском гражданстве.
В феврале минувшего года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Лоруссо получил вид на жительство в России.
«
"Моя большая мечта получить российское гражданство. Я, конечно же, сроднился с жителями Донбасса, в целом с россиянами, и мне бы хотелось официально иметь документ, подтверждающий, что я гражданин России. Эта земля, эта нация, я чувствую ее своей. Я не могу дождаться, когда я буду смотреть на российский триколор и знать, что это мой флаг, не только потому, что я чувствую себя русским в душе, но и официально", - рассказал Лоруссо.
Журналист дополнил, что планирует подать заявление на гражданство Российской Федерации.
Комик Сабуров отказывался от российского гражданства, опасаясь санкций
6 февраля, 11:43
Комик Сабуров отказывался от российского гражданства, опасаясь санкций
6 февраля, 11:43
 
В миреРоссияДонбассИрина Волк
 
 
