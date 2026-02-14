Рейтинг@Mail.ru
14:48 14.02.2026
Некоторые пользователи в России не могут зайти в Госуслуги без Max
2026
Некоторые пользователи в России не могут зайти в Госуслуги без Max

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые владельцы iPhone в РФ не могут войти на "Госуслуги" без получения кода в приложении национальной платформы Max, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке зайти на "Госуслуги" телефон запрашивает код подтверждения через Max. Далее пользователя переводит на страницу скачивания платформы и только после этого приходит push-уведомление с кодом.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома
Вчера, 14:44
"Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через Max. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру", - написано на странице "Госуслуг" при входе на портал.
При этом пользователи Android могут зайти на "Госуслуги" без скачивания Max.
В августе 2025 года Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через Мах. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В России предложили создать сервис для знакомств на "Госуслугах"
Вчера, 02:29
 
