Некоторые пользователи в России не могут зайти в Госуслуги без Max
Некоторые пользователи в России не могут зайти в Госуслуги без Max - РИА Новости, 14.02.2026
Некоторые пользователи в России не могут зайти в Госуслуги без Max
Некоторые владельцы iPhone в РФ не могут войти на "Госуслуги" без получения кода в приложении национальной платформы Max, обратил внимание корреспондент РИА... РИА Новости, 14.02.2026
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые владельцы iPhone в РФ не могут войти на "Госуслуги" без получения кода в приложении национальной платформы Max, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке зайти на "Госуслуги" телефон запрашивает код подтверждения через Max. Далее пользователя переводит на страницу скачивания платформы и только после этого приходит push-уведомление с кодом.
"Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через Max. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру", - написано на странице "Госуслуг" при входе на портал.
При этом пользователи Android могут зайти на "Госуслуги" без скачивания Max.
В августе 2025 года Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через Мах. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс.