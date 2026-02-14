Некоторые пользователи в России не могут зайти в Госуслуги без Max

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые владельцы iPhone в РФ не могут войти на "Госуслуги" без получения кода в приложении национальной платформы Max, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Так, при попытке зайти на "Госуслуги" телефон запрашивает код подтверждения через Max. Далее пользователя переводит на страницу скачивания платформы и только после этого приходит push-уведомление с кодом.

"Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через Max. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру", - написано на странице "Госуслуг" при входе на портал.

При этом пользователи Android могут зайти на "Госуслуги" без скачивания Max.