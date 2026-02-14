В ГД предложили ввести приоритетное зачисление в школы для граждан России

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил принять нормы, которые установят приоритет для граждан России при зачислении детей в государственные детские сады и школы.

Депутат рассказал, что получает множество обращений от родителей, которые встают в очередь сразу после рождения ребенка, ждут два-три года и обнаруживают, что их порядковый номер не только не уменьшился, а значительно вырос. По его словам, люди годами не могут получить место в саду и школе рядом с домом.

"Необходимо принять нормы, которые установят четкий приоритет для граждан России при зачислении детей в государственные детские сады и школы. Право на первоочередное получение места в образовательном учреждении по месту жительства должно быть законодательно закреплено за детьми, чьи родители являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории данного муниципального образования. Только после того, как все желающие из числа граждан России получат места, можно рассматривать заявления от семей мигрантов при наличии свободных мест", - сказал Панеш.

По мнению депутата, также требуется ужесточить контроль за формированием электронных очередей. Он отметил, что система должна быть абсолютно прозрачной, с фиксацией даты постановки на учет и подтверждением права на льготы или внеочередное зачисление.