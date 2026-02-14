Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили отстранять глав УК за повторные нарушения в сфере ЖКХ - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/gosduma-2074333723.html
В ГД предложили отстранять глав УК за повторные нарушения в сфере ЖКХ
В ГД предложили отстранять глав УК за повторные нарушения в сфере ЖКХ - РИА Новости, 14.02.2026
В ГД предложили отстранять глав УК за повторные нарушения в сфере ЖКХ
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить размеры штрафов для должностных лиц за нарушение правил... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T06:18:00+03:00
2026-02-14T06:18:00+03:00
жкх
московская область (подмосковье)
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260211/volodin-2073668826.html
https://ria.ru/20260210/fas-2073491528.html
https://ria.ru/20260210/srok-2073340762.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, московская область (подмосковье), леонид слуцкий (политик), госдума рф
ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
В ГД предложили отстранять глав УК за повторные нарушения в сфере ЖКХ

ЛДПР предложила отстранять глав УК за повторные нарушения в сфере ЖКХ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить размеры штрафов для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, а в случае повторного нарушения - отстранять их от должности на срок от шести месяцев до одного года.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 14 февраля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Счетчики - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Госдуме поддерживают усиление контроля за тарифами ЖКХ, заявил Володин
11 февраля, 15:24
"За повторное нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений должностные лица будут подвергаться наказанию в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц штраф будет составлять от 150 тысяч до 200 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке.
Инициативой также предлагается увеличить штрафы за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений, которые для должностных лиц составят от 20 до 30 тысяч рублей вместо действующих 4-5 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
Кроме того, законопроект предусматривает увеличение административной ответственности за нарушения при поставках коммунальных ресурсов - воды, тепла и электричества. Для должностных лиц предусмотрено увеличение штрафа до 30 тысяч рублей, если нарушение совершено повторно, наказание предлагается ужесточить: штраф до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация - запрет занимать должность на срок от шести месяцев до одного года. Для юридических лиц размер наказания также предлагается увеличить на сумму от 100 до 150 тысяч рублей.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
ФАС проверит тарифы на услуги ЖКХ в нескольких регионах
10 февраля, 17:37
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, люди постоянно обращаются в партию из-за некачественных услуг в сфере ЖКХ, наплевательского отношение со стороны управляющих и ресурсоснабжающих компаний. При этом, по его словам, платежки растут, а сфера деградирует и нет управы.
"Люди не могут добиться от них ни финансовой отчетности, ни протоколов и решений собраний собственников. Сообщения и жалобы на состояние многоквартирных домов регулярно игнорируются, что приводит к коммунальным авариям, когда люди оказываются вынуждены сидеть без света или отапливать свои дома горелками или буржуйками, будто мы живем не в XXI веке, а при Царе Горохе. Только за период январских морозов в 2026 году коммунальные аварии накрыли почти все крупные города в Московской области. Что уж говорить о малых населенных пунктах, находящихся далеко от столицы", - отметил он.
Парламентарий убежден, что контроль отрасли ЖКХ необходимо усиливать. Слуцкий добавил, что управляющие компании и их недобросовестные руководители не должны ставить в опасность жизни людей своим "наплевательским отношением и рвачеством".
Квитанции и деньги - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Госдуме предупредили об изменениях в оплате услуг ЖКХ
10 февраля, 03:04
 
ЖКХМосковская область (Подмосковье)Леонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала