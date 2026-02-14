Рейтинг@Mail.ru
Госавтоинспекция призвала россиян ответственно подходить к перевозке детей - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/gibdd-2074227516.html
Госавтоинспекция призвала россиян ответственно подходить к перевозке детей
Госавтоинспекция призвала россиян ответственно подходить к перевозке детей - РИА Новости, 14.02.2026
Госавтоинспекция призвала россиян ответственно подходить к перевозке детей
Госавтоинспекция МВД России призвала к повышенной ответственности при выборе удерживающих устройств для перевозки детей в транспортных средствах; использование... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T08:00:00+03:00
2026-02-14T08:00:00+03:00
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074223222_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_c4572e9e3be5877808f8995db10e48eb.jpg
https://ria.ru/20260117/shtraf-2068456740.html
https://ria.ru/20260104/rossiya-2066380397.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074223222_21:0:1260:929_1920x0_80_0_0_d9a747521b35ebd345b63d87cf9ff4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авто
Россия, Авто
Госавтоинспекция призвала россиян ответственно подходить к перевозке детей

Госавтоинспекция напомнила родителям об ответственной перевозке детей

© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Сотрудники ДПС
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России призвала к повышенной ответственности при выборе удерживающих устройств для перевозки детей в транспортных средствах; использование автокресел, соответствующих установленным стандартам, росту и весу ребенка, является обязательным требованием, подчеркнули в ведомстве.
Особое внимание – вступившим в силу законодательным изменениям. В соответствии с поправками в правила дорожного движения с 26 июля 2025 года в России запрещено применение адаптеров ремней безопасности (так называемых "направляющих лямок"), а также бескаркасных устройств при перевозке детей.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В МВД рассказали, как оплатить штраф ГИБДД со скидкой
17 января, 05:33
В Госавтоинспекции МВД России также напомнили, что с 9 января 2026 года ужесточена административная ответственность за нарушения при перевозке детей. Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя теперь составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей. Для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составляет 50 тысяч рублей — как для должностных.
"В соответствии с правилами дорожного движения, детей до семи лет требуется перевозить в легковых автомобилях только в детских удерживающих устройствах, которые подходят по росту и весу ребенка. Детей от семи до 11 лет включительно разрешается перевозить либо в детских удерживающих устройствах, либо с использованием штатных ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля дети этого возраста должны находиться только в детском удерживающем устройстве", - рассказал начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.
В Госавтоинспекции МВД России констатировали, что на потребительском рынке до сих пор встречается реклама адаптеров, позиционирующих их как "безопасные" детские удерживающие системы. Ведомство квалифицирует подобные утверждения как вводящие в заблуждение.
Результаты проведенных испытаний подтверждают: адаптеры ремней безопасности не обеспечивают должной защиты ребенка-пассажира в случае дорожно-транспортного происшествия, создавая повышенные риски получения тяжелых травм. Госавтоинспекция рекомендует водителям использовать для перевозки детей только сертифицированные автокресла или автолюльки, соответствующие весу и росту ребенка, и устанавливать их в строгом соответствии с инструкцией производителя транспортного средства и самого устройства.
В Госавтоинспекции также добавили, что сертифицированное детское удерживающее устройство позволит минимизировать риск получения травм, но не гарантирует безопасности при грубом нарушении правил дорожного движения водителем. Так, превышение скорости, выезд на встречную полосу или управление автомобилем в состоянии опьянения сводят на нет защитные свойства любого автокресла.
"Безопасность ребенка в салоне складывается из двух равнозначных факторов — правильного выбора удерживающей системы и неукоснительного соблюдения ПДД взрослым за рулем", — добавили в ведомстве.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Новые дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России
4 января, 14:00
 
РоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала