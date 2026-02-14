Госавтоинспекция призвала россиян ответственно подходить к перевозке детей

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России призвала к повышенной ответственности при выборе удерживающих устройств для перевозки детей в транспортных средствах; использование автокресел, соответствующих установленным стандартам, росту и весу ребенка, является обязательным требованием, подчеркнули в ведомстве.

Особое внимание – вступившим в силу законодательным изменениям. В соответствии с поправками в правила дорожного движения с 26 июля 2025 года в России запрещено применение адаптеров ремней безопасности (так называемых "направляющих лямок"), а также бескаркасных устройств при перевозке детей.

В Госавтоинспекции МВД России также напомнили, что с 9 января 2026 года ужесточена административная ответственность за нарушения при перевозке детей. Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя теперь составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей. Для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составляет 50 тысяч рублей — как для должностных.

"В соответствии с правилами дорожного движения, детей до семи лет требуется перевозить в легковых автомобилях только в детских удерживающих устройствах, которые подходят по росту и весу ребенка. Детей от семи до 11 лет включительно разрешается перевозить либо в детских удерживающих устройствах, либо с использованием штатных ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля дети этого возраста должны находиться только в детском удерживающем устройстве", - рассказал начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

В Госавтоинспекции МВД России констатировали, что на потребительском рынке до сих пор встречается реклама адаптеров, позиционирующих их как "безопасные" детские удерживающие системы. Ведомство квалифицирует подобные утверждения как вводящие в заблуждение.

Результаты проведенных испытаний подтверждают: адаптеры ремней безопасности не обеспечивают должной защиты ребенка-пассажира в случае дорожно-транспортного происшествия, создавая повышенные риски получения тяжелых травм. Госавтоинспекция рекомендует водителям использовать для перевозки детей только сертифицированные автокресла или автолюльки, соответствующие весу и росту ребенка, и устанавливать их в строгом соответствии с инструкцией производителя транспортного средства и самого устройства.

В Госавтоинспекции также добавили, что сертифицированное детское удерживающее устройство позволит минимизировать риск получения травм, но не гарантирует безопасности при грубом нарушении правил дорожного движения водителем. Так, превышение скорости, выезд на встречную полосу или управление автомобилем в состоянии опьянения сводят на нет защитные свойства любого автокресла.

"Безопасность ребенка в салоне складывается из двух равнозначных факторов — правильного выбора удерживающей системы и неукоснительного соблюдения ПДД взрослым за рулем", — добавили в ведомстве.