Полиция не пустила несших флаг России к месту Мюнхенской конференции
в мире
германия
россия
борис писториус
мюнхенская конференция по безопасности
МЮНХЕН (Германия), 14 фев - РИА Новости. Немецкая полиция не пропустила мирных активистов к месту проведения Мюнхенской конференции из-за плакатов с антивоенными лозунгами и флага российско-немецкой дружбы, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители остановили группу активистов, отделившихся от основного шествия против проведения Мюнхенской конференции, у входа на Маффайштрассе в 150 метрах от КПП и заграждений у отеля Bayerischer Hof, где проходит форум.
"Нас не пустили из-за наших антивоенных плакатов и флага", - сказала РИА Новости одна из участниц шествия.
На плакатах был изображен перечеркнутый танк и написано "Кто посеет войну, пожнет беженцев" и "Когда они говорят, что Германия должна стать способной к войне, они имеют в виду твоих детей" с отсылкой на известный призыв главы МО ФРГ Бориса Писториуса готовить Германию к возможному конфликту.
У одной из активисток на плечах был повязан флаг российско-германской дружбы, состоящий из двух триколоров.
После короткого разговора полицейские сопроводили протестующих на ближайшую пешеходную улицу.