Нечаев рассказал о сотрудничестве с властями ФРГ по уходу за захоронениями
18:46 14.02.2026 (обновлено: 18:47 14.02.2026)
Нечаев рассказал о сотрудничестве с властями ФРГ по уходу за захоронениями
Посольство России в Германии поддерживает сотрудничество с властями ФРГ по вопросам ухода за воинскими захоронениями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в...
в мире
германия
россия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат)
Нечаев рассказал о сотрудничестве с властями ФРГ по уходу за захоронениями

Нечаев: Россия сотрудничает с властями ФРГ по вопросам ухода за захоронениями

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Посольство России в Германии поддерживает сотрудничество с властями ФРГ по вопросам ухода за воинскими захоронениями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Поддерживаем сотрудничество с местными органами власти, полицией, Германским народным союзом по уходу за военными могилами в плане обеспечения сохранности советских воинских захоронений", - сказал он.
По информации посла, всего в Германии таких захоронений насчитывается более четырех тысяч. Нечаев выразил благодарность местным властям за их усилия в этом вопросе.
