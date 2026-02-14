СМИ: Орбан грозит разбить в прах мечты Зеленского

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ссора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским грозит сорвать планы Киева на вступление в ЕС и более тесную интеграцию с Брюсселем, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким. В споре о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал Владимира Зеленского и открыто противостоял ему", — говорится в материале.
Орбан публично пошутил над Украиной
Как считает издание, поводом к конфликту послужило требование Зеленского о том, чтобы Украина была "технически готова" к вступлению в ЕС к 2027 году.
На этой неделе газета Politico сообщила, что Евросоюз готовит план для предоставления Украине частичного членства. Три из пяти пунктов посвящены преодолению венгерского вето с расчетом на то, что Орбан проиграет выборы в апреле.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в том, что тот начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию в надежде, что оппозиция, придя к власти, одобрит отправку денег коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. После этого Будапешт и Киев обменялись дипломатическими нотами.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.