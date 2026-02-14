Рейтинг@Mail.ru
Германский канцлер хочет русской капитуляции
08:00 14.02.2026 (обновлено: 08:02 14.02.2026)
Германский канцлер хочет русской капитуляции
Германский канцлер хочет русской капитуляции - РИА Новости, 14.02.2026
Германский канцлер хочет русской капитуляции
Фридрих Мерц произнес свою мюнхенскую речь. Она не войдет в историю как выступление Владимира Путина 19 лет назад, но останется в качестве образца новейшей... РИА Новости, 14.02.2026
Петр Акопов
Петр Акопов
Германский канцлер хочет русской капитуляции

Германский канцлер хочет русской капитуляции

Петр Акопов
Петр Акопов
Фридрих Мерц произнес свою мюнхенскую речь. Она не войдет в историю как выступление Владимира Путина 19 лет назад, но останется в качестве образца новейшей германской мифологии. И это притом что Мерц назвал европейским приоритетом — "знать нашу новую реальность".
Провозгласив, что старый мировой порядок — тот самый, основанный на праве и правилах — разрушается и больше не существует, канцлер признал наступление новой эпохи: открытого применения силы великими державами. Виноваты, естественно, Россия и Китай: первая из-за "российского ревизионизма, жестокой войны против Украины", а второй — потому что "претендует на формирование мира". Китайцы, оказывается, долго к этому шли "на основе стратегического терпения", и, о ужас, "в обозримом будущем Пекин сможет и в военной сфере на равных соперничать с США": "Китай систематически использует зависимости других стран и переопределяет международный порядок в свою пользу".
А, вот кто во всем виноват! Ведь претензия США на лидерство "была оспорена и, возможно, утрачена", и вообще — китайцы напугали Штаты, которые "поняли, что отстают от Китая", и сделали "радикальные выводы", причем таким образом, что ускорили тенденцию к слому прежнего миропорядка. И поэтому Европа осознала, что "наша свобода больше не защищена, она находится под угрозой". Она завершила "долгий отпуск от мировой истории" — и ей "нужна твердость и воля, готовность к новым начинаниям и даже к жертвам, причем не когда-нибудь, а уже сейчас".
Вот такой анализ от Мерца — и какие же выводы из него он сделал? Может быть, Европа бросает вызов США и будет самостоятельно отстаивать свое место в мире? Ведь Мерц говорил о том, что Европа тоже будет принимать меры для противостояния новому миропорядку, и даже о том, что она "пришла к другим результатам и выводам, чем США", а также что между ними есть "глубокий раскол". Нет, что вы — канцлер на английском обратился к "американским друзьям Европы" с призывом "восстановить и оживить трансатлантическое доверие". Потому что "в эпоху соперничества великих держав даже США не будут достаточно сильны, чтобы действовать в одиночку".
Вот оно как, Европа хочет, чтобы все осталось как прежде: единый Запад во главе с США правит миром. Она даже готова вносить больший вклад в общее дело — и в этом смысле сообщение Мерца о том, что он начал конфиденциальные обсуждения с Макроном по вопросу европейского ядерного сдерживания, не должны вводить в заблуждение. Германия хочет получить атомную бомбу не для реальной независимости Европы, а для того, чтобы Штаты больше уважали ее как младшего партнера в противостоянии с Россией и Китаем. Москва и Пекин ведь угрожают Европе, не так ли?
Вы только представьте себе, что будет, когда Китай сможет "на равных соперничать с Америкой в военной сфере": это же какой кошмар начнется для всего мира — и Европы, в частности. Китай будет бомбить и оккупировать страны в Азии, Африке и Латинской Америке, станет менять там режимы, устраивать блокады, вводить против всех санкции, а Европе навяжет неравноправные договоры, подсадит всех на наркотики и оккупирует Салоники и Роттердам. Ужас, да и только, правда?
Ах, это Европа так поступала с Китаем — да и с остальным миром. Ну так это все было в прошлом, поэтому не считается, а сейчас Европа просто хочет защититься от китайской угрозы. И не рассказывайте европейцам о том, что Китай не собирается создавать свой китайский миропорядок вместо американского, а просто хочет получить отвечающие его месту и влиянию возможности в миропорядке. Он бы согласился и просто на повышение своей доли (до справедливой) в существующем, западном миропорядке, но ведь сам Запад не хотел делиться "акциями" и доступом к центрам принятия решений. Вот и не оставил Китаю другого выбора, кроме как начать работу над переустройством мира на новых, постзападных правилах.
То же самое касается и России, да и всего остального незападного мира — нежелание Запада допускать других к формулированию глобальных правил и является главной причиной крушения западоцентричного миропорядка. Ну и недооценка Западом всех этих "варваров", приводящая к убежденности в том, что всегда можно разделять и властвовать, "пасти народы". Особенно ярко это проявляется в отношении Европы к России. Вот, например, как Мерц высказался о России уже после своего выступления (в котором он сетовал на то, что хотя ВВП Европы в десять раз больше российского, это не значит, что Европа в десять раз сильнее России), отвечая на вопрос о том, необходимо ли налаживать контакты с Москвой: "Мы видим, что Россия пока не готова к полноценным мирным переговорам. Война закончится только тогда, когда Россия окажется в состоянии экономического и военного краха. Россия должна прекратить воевать — и капитулировать".
То есть германский канцлер хочет русской капитуляции? Что-то до боли знакомое — из той самой истории, которую нынешние европейские атлантисты забыли и хотят заставить забыть всех остальных. Даже интересно, к каким именно жертвам призывает и готовит Европу канцлер Мерц.
