Германский канцлер хочет русской капитуляции

Фридрих Мерц произнес свою мюнхенскую речь. Она не войдет в историю как выступление Владимира Путина 19 лет назад, но останется в качестве образца новейшей германской мифологии. И это притом что Мерц назвал европейским приоритетом — "знать нашу новую реальность".

Провозгласив, что старый мировой порядок — тот самый, основанный на праве и правилах — разрушается и больше не существует, канцлер признал наступление новой эпохи: открытого применения силы великими державами. Виноваты, естественно, Россия и Китай: первая из-за "российского ревизионизма, жестокой войны против Украины", а второй — потому что "претендует на формирование мира". Китайцы, оказывается, долго к этому шли "на основе стратегического терпения", и, о ужас, "в обозримом будущем Пекин сможет и в военной сфере на равных соперничать с США": "Китай систематически использует зависимости других стран и переопределяет международный порядок в свою пользу".

А, вот кто во всем виноват! Ведь претензия США на лидерство "была оспорена и, возможно, утрачена", и вообще — китайцы напугали Штаты, которые "поняли, что отстают от Китая", и сделали "радикальные выводы", причем таким образом, что ускорили тенденцию к слому прежнего миропорядка. И поэтому Европа осознала, что "наша свобода больше не защищена, она находится под угрозой". Она завершила "долгий отпуск от мировой истории" — и ей "нужна твердость и воля, готовность к новым начинаниям и даже к жертвам, причем не когда-нибудь, а уже сейчас".

Вот такой анализ от Мерца — и какие же выводы из него он сделал? Может быть, Европа бросает вызов США и будет самостоятельно отстаивать свое место в мире? Ведь Мерц говорил о том, что Европа тоже будет принимать меры для противостояния новому миропорядку, и даже о том, что она "пришла к другим результатам и выводам, чем США", а также что между ними есть "глубокий раскол". Нет, что вы — канцлер на английском обратился к "американским друзьям Европы" с призывом "восстановить и оживить трансатлантическое доверие". Потому что "в эпоху соперничества великих держав даже США не будут достаточно сильны, чтобы действовать в одиночку".

Вот оно как, Европа хочет, чтобы все осталось как прежде: единый Запад во главе с США правит миром. Она даже готова вносить больший вклад в общее дело — и в этом смысле сообщение Мерца о том, что он начал конфиденциальные обсуждения с Макроном по вопросу европейского ядерного сдерживания, не должны вводить в заблуждение. Германия хочет получить атомную бомбу не для реальной независимости Европы, а для того, чтобы Штаты больше уважали ее как младшего партнера в противостоянии с Россией и Китаем. Москва и Пекин ведь угрожают Европе, не так ли?

Вы только представьте себе, что будет, когда Китай сможет "на равных соперничать с Америкой в военной сфере": это же какой кошмар начнется для всего мира — и Европы, в частности. Китай будет бомбить и оккупировать страны в Азии, Африке и Латинской Америке, станет менять там режимы, устраивать блокады, вводить против всех санкции, а Европе навяжет неравноправные договоры, подсадит всех на наркотики и оккупирует Салоники и Роттердам. Ужас, да и только, правда?

Ах, это Европа так поступала с Китаем — да и с остальным миром. Ну так это все было в прошлом, поэтому не считается, а сейчас Европа просто хочет защититься от китайской угрозы. И не рассказывайте европейцам о том, что Китай не собирается создавать свой китайский миропорядок вместо американского, а просто хочет получить отвечающие его месту и влиянию возможности в миропорядке. Он бы согласился и просто на повышение своей доли (до справедливой) в существующем, западном миропорядке, но ведь сам Запад не хотел делиться "акциями" и доступом к центрам принятия решений. Вот и не оставил Китаю другого выбора, кроме как начать работу над переустройством мира на новых, постзападных правилах.

То же самое касается и России, да и всего остального незападного мира — нежелание Запада допускать других к формулированию глобальных правил и является главной причиной крушения западоцентричного миропорядка. Ну и недооценка Западом всех этих "варваров", приводящая к убежденности в том, что всегда можно разделять и властвовать, "пасти народы". Особенно ярко это проявляется в отношении Европы к России. Вот, например, как Мерц высказался о России уже после своего выступления (в котором он сетовал на то, что хотя ВВП Европы в десять раз больше российского, это не значит, что Европа в десять раз сильнее России), отвечая на вопрос о том, необходимо ли налаживать контакты с Москвой: "Мы видим, что Россия пока не готова к полноценным мирным переговорам. Война закончится только тогда, когда Россия окажется в состоянии экономического и военного краха. Россия должна прекратить воевать — и капитулировать".