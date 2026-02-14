Германия усложнила работу российских загранучреждений, заявил посол России

БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Действия Германии усложнили работу российских загранучреждений и потребовали ее переформатирования, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"По инициативе Берлина произошли массовые высылки российских дипломатов: несколько десятков сотрудников были вынуждены в авральном порядке покинуть страну. У четырех генеральных консульств России отозвано разрешение на функционирование. Это не только потребовало радикального переформатирования работы оставшихся российских загранучреждений - посольства в Берлине и генконсульства в Бонне, но и значительно усложнило консульское обслуживание проживающих в ФРГ росграждан", - сказал посол.
Дипломат отметил, что сохраняются проблемы на визовом треке: сотрудники дипмиссии зачастую вынуждены годами дожидаться выдачи въездных виз. По его словам, в повседневной жизни российским загранучреждениям приходится регулярно сталкиваться с отказами от взаимодействия по политическим мотивам или со ссылкой на санкционные регламенты со стороны германских служб, компаний, финансовых институтов. Нечаев добавил, что это серьезно затрудняет жизнедеятельность диппредставительств.
