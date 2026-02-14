Рейтинг@Mail.ru
Германия усложнила работу российских загранучреждений, заявил посол России - РИА Новости, 14.02.2026
16:54 14.02.2026
Германия усложнила работу российских загранучреждений, заявил посол России
Германия усложнила работу российских загранучреждений, заявил посол России
2026-02-14T16:54:00+03:00
2026-02-14T16:54:00+03:00
Германия усложнила работу российских загранучреждений, заявил посол России

Нечаев: действия ФРГ потребовали переформатирования работы загранучреждений РФ

БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Действия Германии усложнили работу российских загранучреждений и потребовали ее переформатирования, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"По инициативе Берлина произошли массовые высылки российских дипломатов: несколько десятков сотрудников были вынуждены в авральном порядке покинуть страну. У четырех генеральных консульств России отозвано разрешение на функционирование. Это не только потребовало радикального переформатирования работы оставшихся российских загранучреждений - посольства в Берлине и генконсульства в Бонне, но и значительно усложнило консульское обслуживание проживающих в ФРГ росграждан", - сказал посол.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол в Германии прокомментировал планы Запада по изоляции России
Вчера, 13:49
Дипломат отметил, что сохраняются проблемы на визовом треке: сотрудники дипмиссии зачастую вынуждены годами дожидаться выдачи въездных виз. По его словам, в повседневной жизни российским загранучреждениям приходится регулярно сталкиваться с отказами от взаимодействия по политическим мотивам или со ссылкой на санкционные регламенты со стороны германских служб, компаний, финансовых институтов. Нечаев добавил, что это серьезно затрудняет жизнедеятельность диппредставительств.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19.00 мск.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Отношения России и Германии находятся в низшей точке, заявили в МИД
13 ноября 2025, 19:22
 
