Генсек НАТО призвал Евросоюз не поставлять Киеву помощь ради фото в СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
16:31 14.02.2026
Генсек НАТО призвал Евросоюз не поставлять Киеву помощь ради фото в СМИ
© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции призвал страны Евросоюза не поставлять Украине военную помощь вне согласованного перечня потребностей ради красивых фотографий в газетах.
"Европейцы и канадцы осуществляют двусторонние поставки. Пожалуйста, используйте список, который ... разработан вместе с украинцами - список того, что им нужно. Не поставляйте двустороннюю помощь вне этого списка, даже если это красиво выглядит на фотографиях в газетах. Мы точно знаем, что им нужно", - сказал он.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Захарова высказалась о манипуляциях Зеленского темой выборов на Украине
Вчера, 15:44
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины
Вчера, 13:14
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМарк РюттеСергей ЛавровНАТО
 
 
