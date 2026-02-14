https://ria.ru/20260214/gensek-2074398584.html
Генсек НАТО призвал Евросоюз не поставлять Киеву помощь ради фото в СМИ
Генсек НАТО призвал Евросоюз не поставлять Киеву помощь ради фото в СМИ
Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции призвал страны Евросоюза не поставлять Украине военную помощь вне согласованного перечня потребностей ради... РИА Новости, 14.02.2026
Рютте призвал ЕС не поставлять Киеву ненужную военную помощь ради фото в СМИ