Внук Карбышева рассказал, что было источником стойкости генерала

"Это воспитание. Очень много в последнее время говорится о том, какая система кого воспитала. Царская армия воспитала стойких офицеров, с которыми фактически была выиграна Великая Отечественная война. Людям с рождения давали такие установки, как надо относиться к своей родине, к своей стране, к народу к своему. Эти люди сделали страну великой", - сказал Карбышев.