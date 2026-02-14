Рейтинг@Mail.ru
Внук Карбышева рассказал, что было источником стойкости генерала
14:43 14.02.2026
Внук Карбышева рассказал, что было источником стойкости генерала
Источником стойкости генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который погиб в немецком концлагере Маутхаузен, было воспитание в царской армии Российской империи,... РИА Новости, 14.02.2026
Внук Карбышева рассказал, что было источником стойкости генерала

Внук Карбышева: источником стойкости генерала было воспитание в царской армии

Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Источником стойкости генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который погиб в немецком концлагере Маутхаузен, было воспитание в царской армии Российской империи, рассказал РИА Новости внук военачальника Дмитрий Карбышев.
"Это воспитание. Очень много в последнее время говорится о том, какая система кого воспитала. Царская армия воспитала стойких офицеров, с которыми фактически была выиграна Великая Отечественная война. Людям с рождения давали такие установки, как надо относиться к своей родине, к своей стране, к народу к своему. Эти люди сделали страну великой", - сказал Карбышев.
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Внук Карбышева рассказал, почему нельзя забывать подвиг советских солдат
Вчера, 08:58
Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый - военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев мученически погиб 18 февраля 1945 года, в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе.
Карбышев попал в плен 8 августа 1941 года во время боя у Днепра, где был тяжело контужен. Немцы очень рассчитывали привлечь его к сотрудничеству, именно он должен был возглавить коллаборационистскую Русскую освободительную армию. После отказа на генерала началось сильнейшее давление: ему давали самую тяжелую работу, нещадно мучили и пытали. Карбышева держали в самых жестоких концлагерях, в том числе в Освенциме, Заксенхаузене и Маутхаузене. В 1946 году генералу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Внук генерала Карбышева рассказал о характере военачальника
12 февраля, 07:37
 
