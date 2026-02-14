Рейтинг@Mail.ru
Мира на Ближнем Востоке не будет без Палестины, заявили в Норвегии - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 14.02.2026 (обновлено: 20:52 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/gaza-2074430227.html
Мира на Ближнем Востоке не будет без Палестины, заявили в Норвегии
Мира на Ближнем Востоке не будет без Палестины, заявили в Норвегии - РИА Новости, 14.02.2026
Мира на Ближнем Востоке не будет без Палестины, заявили в Норвегии
Завершения палестино-израильского конфликта не будет без палестинского государства, которое должно включать Газу, Западный берег и Иерусалим, заявил министр... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:21:00+03:00
2026-02-14T20:52:00+03:00
в мире
иерусалим
норвегия
сша
дональд трамп
эспен барт эйде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
https://ria.ru/20260214/konflikt-1915630213.html
иерусалим
норвегия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, норвегия, сша, дональд трамп, эспен барт эйде
В мире, Иерусалим, Норвегия, США, Дональд Трамп, Эспен Барт Эйде
Мира на Ближнем Востоке не будет без Палестины, заявили в Норвегии

МИД Норвегии: на Ближнем Востоке не будет мира без палестинского государства

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Завершения палестино-израильского конфликта не будет без палестинского государства, которое должно включать Газу, Западный берег и Иерусалим, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
"Реального мирного завершения (конфликта - ред.) не может быть без палестинского государства. И оно должно включать в себя как Газу, так и Западный берег, и соответствующую часть Иерусалима", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском анклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИерусалимНорвегияСШАДональд ТрампЭспен Барт Эйде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала