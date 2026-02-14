https://ria.ru/20260214/gaza-2074430227.html
Мира на Ближнем Востоке не будет без Палестины, заявили в Норвегии
Мира на Ближнем Востоке не будет без Палестины, заявили в Норвегии - РИА Новости, 14.02.2026
Мира на Ближнем Востоке не будет без Палестины, заявили в Норвегии
Завершения палестино-израильского конфликта не будет без палестинского государства, которое должно включать Газу, Западный берег и Иерусалим, заявил министр... РИА Новости, 14.02.2026
Мира на Ближнем Востоке не будет без Палестины, заявили в Норвегии
МИД Норвегии: на Ближнем Востоке не будет мира без палестинского государства